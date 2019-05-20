Владимиру Путину рассказали о проблемах «сиротского» жилья в Тайшете

Тайшет, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Президенту России Владимиру Путину 16 мая на встрече региональных журналистов в рамках медиафорума ОНФ в Сочи рассказали о проблеме с жильём у детей-сирот в Тайшете.

Президенту продемонстрировали сюжет программы «Вести-Иркутск» годичной давности. На кадрах видно, что «сиротское» жильё находится в удручающем состоянии, при этом дом никто не обслуживает. Автор сюжета Игорь Пиханов рассказал Владимиру Путину, что за год ситуация не изменилась, а, по словам, жильцов наоборот ухудшилась.

– По стенам по-прежнему ползут трещины, крыша протекает, по стенам растёт грибок, шпатлёвка лопается, трескается и самое главное – плохая «коммуналка» в этом доме. Чиновники говорят: раз дом приняли, значит, всё нормально, – рассказал иркутский журналист.

Владимир Путин отметил, что этот конкретный случай «наверняка криминальный, мы с ним поразбираемся».

– И, конечно, нужно совершенствовать систему приёмки. Что касается детей-сирот – это болевая точка. У нас, к сожалению, закон в полном объёме не исполняется. У нас почти половина тех людей, кто достиг 18 лет и имеют право на жильё, до сих пор стоят в очереди. Над этим надо отдельно подумать и, видимо, какую-то отдельную программу создавать. Сейчас это работает на уровне субъекта Федерации, но, как видим, там это не работает, – сказал президент.

Напомним, проблемы с жильём для сирот в Иркутской области всплывают регулярно. Недавно, например, стало известно, что в Ангарске «сиротские» квартиры порой оказываются непригодны для жизни. Недавняя проверка общественников выявила, что в них перемерзают стояки отопления, на полу в подъезде скапливается вода, а из оконных щелей постоянно сквозит. Комиссия активистов ОНФ осматривала «проблемные» здания – предварительно было решено, что недостатки вызваны конструктивными особенностями домов. По итогам рейда было, как и в случае с детскими домами, направлено обращение в правительство Иркутской области. Однако, например, вопрос, почему для проживания сирот были выбраны квартиры именно в таких домах, остается открытым.

Жалобы поступали и от сирот из Шелехова. Как рассказали жильцы в подвале дома, построенном два года назад, постоянно находится вода, она капает из труб и перекрытий. В результате этого в подъезде и квартирах стоит запах сырости и канализации, на стенах плесень. Кроме того, поступили жалобы на отсутствие придомового освещения, плохое качество подъездных дорог, а также на отсутствие контейнерной площадки и детской площадки. Впрочем, Служба государственного жилищного надзора Иркутской области не нашла серьёзных нарушений при осмотре этих домов.

К слову, на этой же встрече подняли тему массовых вырубок и лесных пожаров в Иркутской области. Владимир Путин признал, что в регионе самая серьёзная ситуация по криминальной лесозаготовке, но призвал преждевременно не назначать виновных по пожарам.