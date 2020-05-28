|Недвижимость в Иркутской области
|28.05.2020
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«Японский квартал» может появиться на Цесовской набережной в Иркутске
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Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Прибайкалье» (одна из дочерних компаний En+ Group) проектирует на Цесовской набережной в Иркутске, помимо воссоздания Курбатовских бань, гостевой дом в стилистике японского архитектора Кэнго Кума. Все это вместе должно стать «Японским кварталом», рассказал на слушаниях в думе Иркутска 27 мая главный архитектор Иркутска Сергей Александров.
– Есть официальное обращение ООО «Прибайкалье» к врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву о том, что они сейчас ведут на этой территории три крупных проекта. В их числе – создание гостевого дома как резиденции для встречи на региональном уровне высокопоставленных гостей. Они называют это «Японским кварталом». По большому счету он очень похож на работы всемирно известного японского архитектора Кэнго Кума, – отметил Сергей Александров.
В этом же письме «Прибайкалье» выражает готовность профинансировать проектные работы по благоустройству территории, добавил он.
Кроме того, доложил Сергей Александров, подготовлено предложение по корректировке проектно-сметной документации на берегоукрепление реки Ангара на Цесовской набережной. По ценам на первый квартал 2020 года сумма составит 14 млн 817 тысяч рублей.
– В случае согласования нужно будет на июньской корректировке бюджета Иркутска это предложение поддержать. Мы убеждены, что проект берегоукрепления нужно вести параллельным курсом с благоустройством, – заявил главный архитектор города.
Депутата Сергея Юдина заинтересовала вероятность вхождения города в областные и федеральные программы, если будут выделены деньги на корректировку проектно-сметной документации по обустройству набережной. По словам Сергея Александрова, при благоприятных условиях есть все шансы подать заявку и выйти на ее реализацию после 2023-2024 года.
По итогам обсуждения депутаты пришли к выводу, что и набережная, и берегоукрепление реки Иркутску необходимы, и приняли информацию к сведению.
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