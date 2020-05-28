ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Недвижимость в Иркутской области
28.05.2020

«Японский квартал» может появиться на Цесовской набережной в Иркутске

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Прибайкалье» (одна из дочерних компаний En+ Group) проектирует на Цесовской набережной в Иркутске, помимо воссоздания Курбатовских бань, гостевой дом в стилистике японского архитектора Кэнго Кума. Все это вместе должно стать «Японским кварталом», рассказал на слушаниях в думе Иркутска 27 мая главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

– Есть официальное обращение ООО «Прибайкалье» к врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву о том, что они сейчас ведут на этой территории три крупных проекта. В их числе – создание гостевого дома как резиденции для встречи на региональном уровне высокопоставленных гостей. Они называют это «Японским кварталом». По большому счету он очень похож на работы всемирно известного японского архитектора Кэнго Кума, – отметил Сергей Александров.

В этом же письме «Прибайкалье» выражает готовность профинансировать проектные работы по благоустройству территории, добавил он.

Кроме того, доложил Сергей Александров, подготовлено предложение по корректировке проектно-сметной документации на берегоукрепление реки Ангара на Цесовской набережной. По ценам на первый квартал 2020 года сумма составит 14 млн 817 тысяч рублей.

– В случае согласования нужно будет на июньской корректировке бюджета Иркутска это предложение поддержать. Мы убеждены, что проект берегоукрепления нужно вести параллельным курсом с благоустройством, – заявил главный архитектор города.

Депутата Сергея Юдина заинтересовала вероятность вхождения города в областные и федеральные программы, если будут выделены деньги на корректировку проектно-сметной документации по обустройству набережной. По словам Сергея Александрова, при благоприятных условиях есть все шансы подать заявку и выйти на ее реализацию после 2023-2024 года.

По итогам обсуждения депутаты пришли к выводу, что и набережная, и берегоукрепление реки Иркутску необходимы, и приняли информацию к сведению.

СПРАВКА:

  • На Цесовской набережной Иркутска расположены такие объекты, как бывшая Чаеразвесочная фабрика и «Бани Курбатова и Русанова». Последние являются объектом культурного наследия регионального значения, в настоящий момент они полностью демонтированы. В 2011 году ООО «Байкальский противораковый центр», получив разрешение службы по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области, разобрал 92% зданий. Оставшиеся 8% в 2019 году разобрал нынешний собственник – АО «АРПИ».
  • Общественная организация «Наследие» инициировала судебный процесс по Курбатовским баням, снесенным год назад в рамках реконструкции объекта. Они занимали три здания по улице Гаврилова, 2. Общая площадь самих зданий составляла свыше 3,5 тысячи квадратных метров, земельного участка, где они расположены – 4,35 тысячи квадратных метров. Два здания являлись двухэтажными, одно – трехэтажным. Бани были построены в конце 19 века.
  • Предполагалось, что во время реставрации инвестор полностью воссоздаст прежний вид бань, адаптировав их под свои нужды, но с учетом исторического образа здания. Инвестор – ООО «Прибайкалье» – еще в конце 2019 года заявлял о намерении построить на этом месте пятизвездочный отель на 80 номеров со спа-центром и 25-метровым бассейном. Последний и должен был отвечать за сохранение функции бани на объекте.
  • В феврале 2020 года Кировский районный суд Иркутска удовлетворил административный иск с требованием о признании недействительным разрешения на строительство на территории бывшей Чаеразвесочной фабрики элитной многоэтажки.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Недвижимость»:
Пешеходный мост у ТЦ «Фортуна» в Иркутске выведут на набережную Ангары в этом году28.05.2020
2020-05-28-09-51-45
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Спуск с пешеходного моста к набережной реки Ангара у «Фортуны» в Иркутске появится в этом году. Об этом доложил на слушаниях в думе Иркутска 27 мая главный архитектор города Сергей Александров.
«Японский квартал» может появиться на Цесовской набережной в Иркутске28.05.2020
2020-05-28-05-10-58
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Прибайкалье» (одна из дочерних компаний En+ Group) проектирует на Цесовской набережной в Иркутске, помимо воссоздания Курбатовских бань, гостевой дом в стилистике японского архитектора Кэнго Кума. Все это вместе должно стать «Японским кварталом», рассказал на слушаниях в думе Иркутска 27 мая главный архитектор Иркутска Сергей Александров.
Строительный вестник Приангарья от 27 мая 2020 года27.05.2020
-27-2020-
Фестиваль «Зодчество Восточной Сибири» в Иркутске сдвинули с лета на осень28.05.2020
2020-05-27-11-19-52
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Юбилейный 20-ый архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири», который должен был состояться летом 2020 года, из-за коронавируса перенесли на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба Союза архитекторов Иркутской области.
Снести нельзя оставить: на месте Дома быта в Иркутске предлагают построить современное здание27.05.2020
2020-05-27-09-32-16
Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Роль Дома быта по улице Урицкого в Иркутске в рамках проекта «Иркутские кварталы» обсудили 27 мая на депутатских слушаниях в думе областного центра.
В Правобережном районе Иркутска планируют построить новый детский сад на 110 мест27.05.2020
-110-
Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Одна из иркутских стройкомпаний, которая возводит новый жилой комплекс в Правобережном районе города, намерена безвозмездно передать муниципалитету земельный участок под строительство детского сада на 110 мест. Новое дошкольное учреждение расположится на территории улиц Лызина и Култукская, сообщает пресс-служба мэрии.
Сбербанк кредитует новый жилкомплекс Ботаника в Иркутском районе26.05.2020
Иркутский район, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка предоставит кредит в размере 3,6 млрд рублей на строительство ЖК Ботаника в Иркутском районе. Пакет документов об открытии невозобновляемой рамочной кредитной  линии на строительство 1,2, 3,4 очереди микрорайона подписан 25 мая, сообщает пресс-служба банка.
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Целоты Усольского района откроют в декабре 2020 года26.05.2020
-2020-
Усольский район, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Фельдшерско-акушерский пункт в селе Целоты Усольского района откроют в декабре 2020 года. Его возведение предусмотрено госпрограммой Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы.
Александр Якубовский помог жителю Иркутска переехать из аварийного жилья25.05.2020
Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский помог жителю Иркутска переехать из аварийного жилья.
Росреестр подсчитал среднюю стоимость объектов недвижимости в Иркутской области за апрель 2020 года25.05.2020
-2020-
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – По данным управления Росреестра по Иркутской области, в апреле средняя цена покупки помещений в регионе составила 2,05 млн рублей, сооружений – 2,7 млн рублей.
Врио губернатора Иркутской области и представители ИНК осмотрели площадку строительства инфекционного корпуса в Усть-Куте24.05.2020
Усть-Кут, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и представители ООО «Иркутская нефтяная компания» осмотрели площадку для строительства нового инфекционного корпуса Усть-Кутской районной больницы.
Игорь Кобзев оценил ход строительства и ремонта социальных объектов в Саянске24.05.2020
Саянск, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В ходе рабочего визита в Саянск исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал строительство социальных объектов.
Более 900 квартир планируется предоставить до конца года детям-сиротам в Иркутской области25.05.2020
-900-
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Около тысячи жилых помещений будет предоставлено детям-сиротам Иркутской области в 2020 году – это почти в три раза больше, чем в 2019.
Управление Росреестра по Иркутской области в апреле зарегистрировало более 26 тысяч прав на недвижимость23.05.2020
Иркутская область, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – В апреле в управление Росреестра по Иркутской области поступило 16 тысяч 342 пакета документов на регистрацию прав, включая единую процедуру (кадастровый учет и регистрация прав), из которых 7 тысяч 180 документов (44%) поступило в ведомство в электронном виде.
Врио губернатора Иркутской области и председатель Байкальского банка Сбербанка обсудили темпы строительства нового отделения больницы в Тулуне22.05.2020
Тулун, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин провели рабочую встречу по вопросам строительства нового инфекционного отделения городской больницы Тулуна.
На месте «Сибэкспоцентра» в Иркутске предложили построить школу22.05.2020
2020-05-22-09-03-03
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Для решения острого дефицита школ в микрорайоне Солнечный рассматриваются несколько площадок под новое общеобразовательное учреждение, но у каждой есть свои проблемы. Депутаты думы Иркутска на заседании комиссии по градстроительству 22 мая предложили снести «Сибэкспоцентр» и построить на его месте школу на 800 мест.
В Байкальске продолжают строить многофункциональный культурный центр22.05.2020
2020-05-22-05-09-14
Байкальск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске продолжается строительство многофункционального культурного центра. Как ожидается, работы будут завершены в соответствии с графиком – в 2021 году.
В Нижнеудинском районе построят три новых Дома культуры с профессиональной акустикой22.05.2020
2020-05-22-03-54-55
Нижнеудинский район, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области впервые будут построены Дома культуры с акустикой, как в концертных залах. Строительство новых учреждений запланировано в трех поселках Нижнеудинского района – в селе Порог, в поселке Шумский и в поселке Алыгджер, который является «столицей» Тофаларии.
Депутаты Заксобрания взяли на контроль ситуацию по строительству жилья в Тулуне и Тулунском районе21.05.2020
Тулун, Тулунский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Обращение депутата Законодательного собрания Дениса Шершнева по строительству жилья в Тулунском районе и Тулуне для граждан, пострадавших в результате наводнения 2019 года, признано парламентским запросом. Такое решение депутаты приняли на прошедшей сессии областного парламента, сообщает пресс-служба ЗС.
На новое отделение тулунской «инфекционки» из бюджета Приангарья выделят 30 миллионов рублей21.05.2020
2020-05-21-04-08-36
Тулун, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На инженерную инфраструктуру нового отделения «инфекционки» в Тулуне из регионального бюджета будет выделено 30 млн рублей. Вопросы подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения до границ земельного участка врио губернатора Игорь Кобзев обсудил с представителями инвестора.
ВСЖД до конца 2020 года достроит жилые дома в Тулуне и Нижнеудинске21.05.2020
-2020-
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ВСЖД завершит строительство жилых домов в районах Иркутской области, пострадавших от паводка, до конца 2020 года. Сейчас компания строит четыре дома на 25 квартир, три из них – в Тулуне, один – в Нижнеудинске.
Строительный вестник Приангарья от 20 мая 2020 года20.05.2020
-20-2020-
Иркутский ипподром включён в перечень выявленных объектов культурного наследия20.05.2020
2020-05-20-08-01-44
Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский ипподром включён в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов, сообщает пресс-служба главы региона.
Иркутским застройщикам предлагается облачный сервис «Ростелеком Ключ»20.05.2020
2020-05-20-03-31-13
Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские строительные компании выбирают «Ростелеком Ключ» – уникальное решение для создания единой цифровой экосистемы дома. Этот облачный сервис включает в себя несколько услуг: «Умные счетчики», «Умный шлагбаум», «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение». Они помогают жильцам обустроить безопасный и удобный быт, сообщает пресс-служба компании.
Проекты пяти защитных сооружений в Приангарье получили одобрение Главгосэкспертизы РФ20.05.2020
2020-05-20-02-46-43
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» выдало положительные заключения в отношении проектов сооружений инженерной защиты в Тулуне, Нижнеудинске, селах Шелехово, Бирюса и рабочем поселке Шиткино Тайшетского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
В Иркутской области за этот год планируют достроить восемь спортивных комплексов19.05.2020
2020-05-19-05-32-21
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Минспорта Иркутской области контролирует ход строительства спортивных объектов в муниципальных образованиях. И.о. главы ведомства Илья Резник посетил строительные площадки спортивных оздоровительных комплексов в райцентрах Казачинско-Ленского и Усть-Удинского районов, а также плавательного бассейна в Усть-Куте.
Управление Росреестра по Иркутской области ответит на вопросы о получении копий документов на земельные участки19.05.2020
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Управление Росреестра по Иркутской области 19 мая проводит горячую линию на тему: «Как получить копию свидетельства на право собственности на землю или государственного акта на право собственности, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей, выданные до 1998 года?».
Кредитный портфель девелоперов жилья в Сбербанке превысил полтриллиона рублей19.05.2020
Москва, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк подвел итоги работы с застройщиками за четыре месяца 2020 года. С начала года кредитный портфель девелоперов жилья в банке вырос на 19% и достиг 526 млрд рублей.
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке18.05.2020
Москва, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,4 п.п. Оформить военную ипотеку по ставке 8,4% годовых можно с 18 мая 2020 года.
Сбербанк направил в Тулун первые модули для строительства городской больницы16.05.2020
Тулун, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк отправил в Тулун первые модули для возведения инфекционного отделения городской больницы. В ближайшее время начнется их монтаж и установка медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
В Усть-Куте построят «инфекционку»15.05.2020
2020-05-15-09-03-14
Усть-Кут, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте, где произошло массовое заражение коронавирсом вахтовиков, намерены построить корпус инфекционного отделения. Договоренность об этом достигнута между исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и руководством Иркутской нефтяной компании. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В Иркутской области продолжают обсуждать тему бесплатных земельных участков15.05.2020
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области парламентарии обсудили тему предоставления земельных участков бесплатно в собственность граждан. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
Депутат Александр Сафронов предложил разместить Молодежный центр в ДК «Юбилейный»14.05.2020
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативную площадку для создания Молодежного центра вместо бывшего кинотеатра «Чайка» предложил депутат думы Иркутска Александр Сафронов. По его словам, для этой цели может подойти здание ДК «Юбилейный», расположенное в Академгородке.
Сергей Тен: добросовестные арендаторы недвижимости получают поддержку14.05.2020
2020-05-13-16-02-13
Москва, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении депутаты ГД РФ приняли поправки в законодательство об аренде. Они направлены на поддержку арендаторов. По мнению инициаторов поправки, в будущем эти меры позволят предотвратить закрытие малых и средних предприятий и сохранить рабочие места.
Строительный вестник Приангарья от 13 мая 2020 года13.05.2020
-13-2020-
Читать все новости раздела «Недвижимость»
Строительство и рынок недвижимости в России и в Иркутске
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)