«Японский квартал» может появиться на Цесовской набережной в Иркутске

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Прибайкалье» (одна из дочерних компаний En+ Group) проектирует на Цесовской набережной в Иркутске, помимо воссоздания Курбатовских бань, гостевой дом в стилистике японского архитектора Кэнго Кума. Все это вместе должно стать «Японским кварталом», рассказал на слушаниях в думе Иркутска 27 мая главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

– Есть официальное обращение ООО «Прибайкалье» к врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву о том, что они сейчас ведут на этой территории три крупных проекта. В их числе – создание гостевого дома как резиденции для встречи на региональном уровне высокопоставленных гостей. Они называют это «Японским кварталом». По большому счету он очень похож на работы всемирно известного японского архитектора Кэнго Кума, – отметил Сергей Александров.

В этом же письме «Прибайкалье» выражает готовность профинансировать проектные работы по благоустройству территории, добавил он.

Кроме того, доложил Сергей Александров, подготовлено предложение по корректировке проектно-сметной документации на берегоукрепление реки Ангара на Цесовской набережной. По ценам на первый квартал 2020 года сумма составит 14 млн 817 тысяч рублей.

– В случае согласования нужно будет на июньской корректировке бюджета Иркутска это предложение поддержать. Мы убеждены, что проект берегоукрепления нужно вести параллельным курсом с благоустройством, – заявил главный архитектор города.

Депутата Сергея Юдина заинтересовала вероятность вхождения города в областные и федеральные программы, если будут выделены деньги на корректировку проектно-сметной документации по обустройству набережной. По словам Сергея Александрова, при благоприятных условиях есть все шансы подать заявку и выйти на ее реализацию после 2023-2024 года.

По итогам обсуждения депутаты пришли к выводу, что и набережная, и берегоукрепление реки Иркутску необходимы, и приняли информацию к сведению.

СПРАВКА:

На Цесовской набережной Иркутска расположены такие объекты, как бывшая Чаеразвесочная фабрика и «Бани Курбатова и Русанова». Последние являются объектом культурного наследия регионального значения, в настоящий момент они полностью демонтированы. В 2011 году ООО «Байкальский противораковый центр», получив разрешение службы по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области, разобрал 92% зданий. Оставшиеся 8% в 2019 году разобрал нынешний собственник – АО «АРПИ».

Общественная организация «Наследие» инициировала судебный процесс по Курбатовским баням, снесенным год назад в рамках реконструкции объекта. Они занимали три здания по улице Гаврилова, 2. Общая площадь самих зданий составляла свыше 3,5 тысячи квадратных метров, земельного участка, где они расположены – 4,35 тысячи квадратных метров. Два здания являлись двухэтажными, одно – трехэтажным. Бани были построены в конце 19 века.

инициировала судебный процесс по Курбатовским баням, снесенным год назад в рамках реконструкции объекта. Они занимали три здания по улице Гаврилова, 2. Общая площадь самих зданий составляла свыше 3,5 тысячи квадратных метров, земельного участка, где они расположены – 4,35 тысячи квадратных метров. Два здания являлись двухэтажными, одно – трехэтажным. Бани были построены в конце 19 века. Предполагалось, что во время реставрации инвестор полностью воссоздаст прежний вид бань, адаптировав их под свои нужды, но с учетом исторического образа здания. Инвестор – ООО «Прибайкалье» – еще в конце 2019 года заявлял о намерении построить на этом месте пятизвездочный отель на 80 номеров со спа-центром и 25-метровым бассейном. Последний и должен был отвечать за сохранение функции бани на объекте.

– еще в конце 2019 года заявлял о намерении построить на этом месте пятизвездочный отель на 80 номеров со спа-центром и 25-метровым бассейном. Последний и должен был отвечать за сохранение функции бани на объекте. В феврале 2020 года Кировский районный суд Иркутска удовлетворил административный иск с требованием о признании недействительным разрешения на строительство на территории бывшей Чаеразвесочной фабрики элитной многоэтажки.