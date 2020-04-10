«Законопроект на острие»: Иркутская область выступила за законопроект о землях в поселениях в составе нацпарков

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по природопользованию и сельскому хозяйству Заксобрания Иркутской области 9 апреля принял решение направить положительный отзыв на федеральный законопроект, который позволит не изымать из оборота земли внутри населённых пунктов на территории нацпарков. Как отметили участники заседания, законопроект для Иркутской области находится, что называется, на острие. Документ в случае его принятия частично снимет спорные вопросы о жизнедеятельности населённых пунктов, находящихся в составе Прибайкальского нацпарка. – Этот закон область ждёт 20 лет, поскольку с 2001 года из оборота были изъяты или ограничены земельные участки в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкала. Проектом предлагается внести в Земельный кодекс и коррелирующие законы изменения, которые в приложении к нашему региону предполагают, что земельные участки на территории населённых пунктов в Прибайкальском нацпарке останутся в хозяйственном использовании, – рассказала представитель правового управления ЗС Светлана Родионова. Фактически это означает, что люди, ранее получившие участки в таких поселениях, смогут, наконец-то, оформить их в собственность, а значит и передавать по наследству, дарить или продавать. У муниципальных образований, в свою очередь, появится возможность бесплатно предоставлять земельные участки льготникам. Так решится одна из самых острых проблем, о которой неоднократно говорили главы МО. При этом, отмечает Светлана Родионова, опасений в том, что послабление привлечёт к этим землям недобросовестных людей нет, поскольку обязательная экологическая экспертиза для объектов строительства в Центральной экологической зоне Байкала фактически выступает оградительным механизмом. Кроме того, законопроект затрагивает ещё один конфликтный для Иркутской области вопрос. – Этим законопроектом частично разрешается спор о том, включать территорию поселения в состав нацпарка или исключать. Документ предполагает первый вариант. Потому на поселения накладывается ряд ограничений, которые предусмотрены на особо охраняемых природных территориях, однако, не в полном объёме, – прокомментировал председатель комитета Роман Габов. Правительство Иркутской области также поддерживает начатое движение. Но к документу, говорит и.о. зампреда правительства Теймур Магомедов, есть вопросы. В частности, он отметил, что даже при учёте того, что жители смогут распоряжаться своими землями с правовой точки зрения, пока поселения остаются в границах нацпарка, диктовать, «как им жить и что сажать», будет режим особо охраняемой природной территории. – Я для себя не нашёл все ответы, как он разошьёт проблему нашей байкальской территории. У нас в ЦЭЗ и так уже четыре правовых режима сидят, мы ещё пятый вешаем сверху, если мы идём по пути включения поселений в нацпарк. При этом нет понимания, как закон позволит снизить нагрузку на природу. Документ направлен на узкий пласт вопросов, связанный с оборотом земель. Он, как ящик Пандоры, может повлечь совершенно серьёзные проблемы, – говорит Теймур Магомедов. Чиновник при этом отметил, что вопрос поднимался и во время визита в Иркутскую область вице-премьера по экологии Виктории Абрамченко. Её позиция однозначная: населённые пункты, сложившиеся ещё до образования национальных парков, должны быть исключены из состава заповедной территории. На людей, живущих тут десятки лет, это бремя ложиться не должно. По словам и.о. зампреда, с учётом этой позиции сейчас и Минприроды разработает свой законопроект, который ранее предполагал включение поселений в границы нацпарков. Байкальская природоохранная прокуратура также имеет к законопроекту некоторые замечания. В частности, отметила представитель ведомства Алёна Белозерцева, в документе применяется понятие зоны частичного хозяйственного использования, однако, нигде не разъясняется, что это такое. При этом к ней относятся участки, которые уже находятся в собственности частных и юридических лиц, – У нас на территории Иркутской области и Бурятии в прибрежной зоне Байкала населённые пункты не имеют чётких границ. Поэтому вероятность захвата земель нацпарка остаётся, – говорит она. Светлана Родионова, в свою очередь, отметила, что проблема установления границ – это вопрос текущей деятельности муниципалитетов. Его механизм в законе общо, но прописан. Детальнее его отразят в подзаконных актах, также как и отдельным положением пропишут зоны частичного хозяйственного использования. Что касается конкретно Байкальской природной территории, то юрист напомнила, что на федеральном уровне существует перечень видов деятельности, запрещённых в ЦЭЗ, куда входит, в том числе и капитальное строительство. Отзывы от регионов на законопроект принимаются до 10 апреля. Рассмотреть его планируется в мае 2020 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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