Администрацию Куретского муниципального образования обязали обеспечить жильем пенсионера

Ольхонский район, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ольхонский районный суд удовлетворил требования районной прокуратуры и обязал администрации Куретского муниципального образования предоставить одинокому пенсионеру в деревни Куреть новое жилье взамен аварийного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

– В ходе судебного разбирательства глава Куретского муниципального образования не соглашался с обязанностью муниципалитета предоставить жильё взамен аварийного. Несмотря на это, участвовавшему в деле прокурору удалось доказать, что вопрос обеспечения жилыми помещениями проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан относится к вопросам местного значения сельского поселения и не зависит от желания либо нежелания главы поселения исполнять данное полномочие, – говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил экспертизу, которая подтвердила аварийность жилья пенсионера и угрозу для его жизни и здоровья.

С учетом позиции прокурора и заключения эксперта судом принято решение об удовлетворении требований прокурора об обязании администрации поселения предоставить жилое помещение взамен аварийного.