Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска не допустила точечную застройку на улице Горького – суд ее поддержал.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Арбитражный суд Иркутской области признал законным отказ администрации Иркутска в продлении разрешения на строительство по адресу Горького, 38. Напомним, на участке, расположенном вблизи жилого дома, предприниматель планировал строительство многоэтажной гостиницы.

– Разрешение на строительство было выдано несколько лет назад, в период, когда правила землепользования и застройки Иркутска допускали возможность точечной застройки. Однако за это время застройщик не приступил к строительству, но обратился в администрацию за внесением изменений в действующее разрешение на строительство в части продления срока его действия. В продлении мэрией Иркутска было отказано, – отметил начальник департамента правовой работы аппарата администрации Иркутска Владимир Григорьев.

Застройщик в 2019 году оспаривал решение администрации Иркутска в судах различных инстанций, однако отказ в продлении срока действия разрешения на строительство был признан обоснованным.

Установив, что правила землепользования и застройки территории Иркутска от 2013 года допускали возможность осуществления точечной застройки, администрацией эти правила были актуализированы и в новой редакции градостроительного документа возможность точечной застройки исторической части города исключена.