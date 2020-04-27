Администрация Казачинско-Ленского района незаконно изменила категорию земельного участка

Казачинско-Ленский район, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратурой Казачинско-Ленского района проведена проверка исполнения администрацией Ключевского сельского поселения требований земельного законодательства. Нарушения выявлены в деревне Ключи.

Установлено, что администрация нарушила закон при изменении вида разрешенного использования земельного участка, общей площадью 76,6 тысяч квадратных метров с «сельскохозяйственного назначения» на «размещение сооружений, имеющих назначения по временному хранению, распределению и перевалке грузов».

– Проверка показала, что земельный участок расположен в двух территориальных зонах: промышленных объектов 4 и 5 классов опасности (ПЗ-1) и озеленений санитарно-защитных зон, санитарных разрывов (ПЗ-2)). Указанный земельный участок был сформирован в 2019 году в двух территориальных зонах, что запрещено Земельным кодексом РФ. При подготовке администрацией сельского поселения документов для изменения вида разрешенного использования земельного участка использовалась лишь зона промышленных объектов, информация в документах о санитарно-защитных зонах не содержалась. Таким образом, постановлением администрации Ключевского сельского поселения от 21 октября 2019 года был утвержден незаконный перевод земельного участка из одной категории в другую, – говорится в сообщении ведомства.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурором района главе Ключевского сельского поселения внесено представление, на незаконный правовой акт принесен протест. Меры прокурорского реагирования рассмотрены, удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Отмененный незаконный правовой акт направлен в Управление Росреестра по Иркутской области для внесения соответствующих изменений.