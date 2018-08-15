Администрация Тулуна без конкурса отдала в аренду помещение под магазин

Тулун, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд обязал бизнесмена из Тулуна вернуть администрации города помещение, в котором он разместил свой магазин. Оказалось, что мэрия отдала предпринимателю площади в аренду без проведения конкурса. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Помещение в 24 кв м, которое находилось в муниципальной собственности, использовалось под магазин с декабря 2017 года. Поскольку оно было передано в аренду без конкурса, прокуратура усмотрела нарушение закона «О защите конкуренции».

После того как нарушения были выявлены, прокуратура подала в суд. Во время процесса бизнесмен попытался сократить общую площадь арендуемого помещения, переместив торговые стеллажи от стены к центру помещения. Это позволило предпринимателю и администрации Тулуна заключить дополнительное соглашение, поскольку объекты до 20 кв м могут передаваться без торгов.

Суд, однако, признал эту сделку притворной, а договор аренды недействительным, рассказали в прокуратуре Иркутской области.