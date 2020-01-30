Александр Гаськов: бюджетные деньги на покупку поликлиники «Саянскхимпласта» потрачены впустую

Саянск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Средства из бюджета Иркутской области на покупку здания бывшей поликлиники «Саянскхимпласта» для включения ее в состав городской больницы потрачены впустую.

Об этом на сессии Законодательного собрания Иркутской области заявил председатель комитета по здравоохранению и социальной политике областного парламента Александр Гаськов. Такая оценка прозвучала в рамках обсуждения реализации депутатского запроса по скорейшему запуску переданного помещения.

О том, какие работы уже выполнены, рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева:

– Потребовалось привести площади в соответствие с установленными санитарными требованиями нормами. Проводился ремонт помещений, приобреталась мебель, оборудование. В Саянскую городскую больницу было трудоустроено 55 медицинских работников. Первый этап интеграции поликлиники в городскую больницу был реализован в 2017 году – открылись терапевтические кабинеты, кабинеты доврачебной помощи и профилактических осмотров. Также было открыто амбулаторно-поликлиническое помещение – филиал Саянской городской больницы.

По словам главы ведомства, в рамках второго этапа возобновилась работа стоматологического отделения. Еще четыре кабинета оборудованы для учебных занятий Саянского медицинского колледжа, приобретена мебель и медицинское оборудование. В рамках последующих этапов на базе поликлиники открыт рентгенкабинет, стоматологическая лаборатория.

– Часть помещений филиала, не задействованных в медицинской деятельности, решено перевести из нежилого в жилой фонд, чтобы решить потребность в жилье медработников – сейчас в нем нуждаются 10 сотрудников, – сообщила Наталия Ледяева. – Всего получится организовать 21 жилое помещение – шесть трехкомнатных квартир, шесть двухкомнатных и семь однокомнатных. Уже разработана и прошла экспертизу ПСД для реконструкции. Работы планируется выполнить в третьем квартале 2020 года.

Александр Гаськов сообщил, что недавно побывал в Саянске, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией по переоборудованию поликлиники. Он заявил, что покупка этого здания – напрасно потраченные бюджетные деньги, поскольку помещение совершенно не отвечает современным требованиям, здание больше напоминает клуб, чем больницу. Однако он готов продолжить знакомиться с ходом работ по реконструкции.