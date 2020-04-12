Александр Якубовский: Надо работать на опережение возможных рисков

Москва, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы ФС РФ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой пересмотреть норму, которая позволяет банкам менять ипотечную ставку для договоров, заключенных до 20 марта 2010 года.

Поводом для этого стали обращения граждан, которые опасаются того, что банки в условиях кризиса станут повышать ставки по ипотеке в одностороннем порядке, сообщает пресс-служба депутата. Сейчас согласно действующему законодательству финансовые организации не могут делать это только в отношении договоров, которые были заключены до 20 марта 2010 года.

– Надо работать на опережение. Активное развитие ипотечной системы кредитования началось в 2005 году. Средний срок ипотеки – 18-20 лет. В группе риска сейчас огромное количество людей по всей стране. Они оказались беззащитными перед возможным увеличением ставок банками, – говорит Александр Якубовский.

«Единая Россия» выступает с законодательной инициативой распространить действие ч. 4 ст. 29 ФЗ от 02. 12.1990 номер 395-1 «О банках и банковской деятельности» на все договоры ипотечного кредитования без ограничения по сроку их заключения. Это позволит уберечь граждан от возможного повышения ставок на уже давно взятую ипотеку.