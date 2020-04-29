Александр Якубовский: пандемия может повлиять на сроки ввода жилья, но массовых проблемных объектов долевого строительства не будет

Москва, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все механизмы регулирования долевого строительства для того, чтобы пандемия коронавируса не привела к появлению новых обманутых дольщиков, есть. Они будут применяться государством и застройщиками, которые возводят жилье как по проектному подходу с счетами эскроу, так и по старым схемам долевого строительства. Поводов для беспокойства у людей нет, считает руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков президиума генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы, член рабочей группы правозащитного центра партии Александр Якубовский.

Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

– Сейчас ведется дискуссия о том, что может появиться большое количество обманутых дольщиков. И это вызывает беспокойство у людей, которые приобрели квартиры, – сказал Александр Якубовский в прямом эфире с застройщиками. – Мы с вами эту тему не затронули, потому что все здесь понимают, что в любом случае данный вопрос регулируется, в том числе взносами, которые платит каждый застройщик, это касается старой схемы строительства, новой схемы эскроу-счетов.

Александр Якубовский добавил, что пандемия действительно может повлиять на смещение сроков ввода домов в эксплуатацию.

– Я бы хотел людей успокоить. Как таковой массовой недостройки и возникновения проблемных объектов, я думаю, не будет. Для этого все механизмы есть, – заключил Александр Якубовский.

Ранее СМИ опубликовали прогноз Рейтингового агентства с строительного комплекса о том, что количество обманутых дольщиков в стране может увеличиться на 135 тысяч человек. Это объясняется тем, что, если режим ограничений продлится до июля, застройщики будут вынуждены переносить сроки ввода объектов в эксплуатацию, а к концу года рискуют обанкротиться до тысячи девелоперов.