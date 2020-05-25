Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский помог жителю Иркутска переехать из аварийного жилья.

С просьбой помочь в переселении к парламентарию обратился Владимир Наумов. Мужчина с семьей проживал по улице Пискунова, 129. Дом признан аварийным. По муниципальной программе он должен быть расселен. Но процесс затягивался, сообщает пресс-служба депутата.

– Дом был признан аварийным еще в 2013 году. Из-за неисполнения обязательств ООО «Сибкомплектмонтаж» и последующим признанием компании банкротом расходы по расселению дома перешли на областной и местный бюджеты через Фонд содействия реформированию ЖКХ, – отметил Александр Якубовский

Реакция мэра Иркутска Руслана Болотова на вмешательство в ситуацию парламентария была оперативной. Администрация направила жильцам дома уведомление о выборе способа расселения, районе и типе жилья, в которое они смогут переехать. Владимир Наумов свой выбор сделал – квартира в Ленинском районе Иркутска.

– Заявитель уже подписал акт приема-передачи и переехал в благоустроенную квартиру. Планируется, что всех жильцов дома по адресу Пискунова, 129 расселят до конца 2021 года, – заявил Александр Якубовский.