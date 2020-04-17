Александр Якубовский предложил саморегулируемым организациям помочь строителям

Москва, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Член рабочей группы правозащитного центра партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Александр Якубовский предложил направить средства саморегулируемых организаций на поддержку строительных компаний в условиях пандемии коронавируса.

Накануне президент Владимир Путин поручил Кабмину сформировать комлекс антикризисных мер поддержки застройщикам. Александр Якубовский предложил обратить внимание на деньги, которые лежат на счетах саморегулируемых организаций.

– Приведу лишь один пример. С 2009 года саморегулируемые организации собрали в свои компенсационные фонды со строительных подрядных организаций порядка 100 млрд рублей. А за ущерб выплатили около 1 млрд, то есть только 1 процент. Считаю, что пришло время достать эти деньги из кубышки. Этих средств хватило бы, чтобы компенсировать выпадающую выручку строителей, – заявил Александр Якубовский.

Как сообщает пресс-служба депутата, он уверен, что в первую очередь помощь нужно направить именно региональным застройщикам, небольшим компаниям. Также это перераспределение средств позволит избежать роста числа новых обманутых дольщиков.

– Закон предусматривает возможность инвестировать средства в саморегулируемые организации в случаях, определенных правительством. Необходимо разработать механизм, который позволит перенаправить эти финансы. Уверен, это позволит помочь и руководителям строительных компаний, – в том числе и уберечь коллектив, – и тем, кто ждет своего жилья, – сказал политик.

Свое предложение Александр Якубовский направил председателю комиссии Госдумы по вопросам малого и среднего предпринимательства Дмитрию Сазонову.