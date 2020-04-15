Александр Якубовский рассказал, что ждет тех, кто до начала эпидемии коронавируса купил квартиру в строящемся доме

Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пандемия коронавируса не проходит бесследно для многих отраслей российской экономики, в том числе, строительной. Для максимального нивелирования последствий происходящих кризисных явлений и поддержки рынка правительство России приняло ряд стабилизирующих мер. Особое внимание властей направлено на урегулирование ситуации в сфере долевого строительства, чтобы обеспечить достройку жилья и сохранить застройщиков. Как сообщает пресс-служба «Единой России», депутат Госдумы, член президиума Генсовета партии, руководитель рабочей группы партии по защите прав дольщиков Александр Якубовский рассказал, застрахованы ли те, кто до начала эпидемии коронавируса купил квартиру в строящемся доме. Поскольку строительство попадает в разряд непрерывных производств, в большинстве регионов возведение объектов продолжается, несмотря на карантин. Работы остановили лишь в нескольких субъектах РФ, где ситуация с распространением инфекции наиболее сложная. В их числе - Москва и Подмосковье, в которых по решению мэра Сергея Собянина и губернатора Андрея Воробьева запретили строительство жилых и коммерческих объектов. Александр Якубовский напомнил, что согласно объявленным Кабмином мерам поддержки, для застройщиков немного смягчили законодательство о долевом строительстве. Так, компании, по объективным причинам затянувшие сдачу домов в нынешнем году, не будут считаться нарушителями. Раньше же дом, ввод в эксплуатацию которого задерживался более чем на полгода, считался проблемным и сведения о нем заносились в соответствующий реестр. Кроме того, застройщики получили право и на так называемые «штрафные каникулы». За задержку сдачи дома в период с 3 апреля 2020 года по 1 января 2021 года дольщики не смогут потребовать со строительной компании неустойку, которая составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день просрочки. – Допустим, стройка остановилась на период пандемии, а потом возобновилась, и строители сдали дом не в апреле, а в декабре. Это не будет являться проблемной ситуацией. Однако сейчас нет оснований полагать, что компании будут пользоваться этим правом, чтобы специально оттянуть достройку объектов. Дело в том, что любая экономика проекта просчитывается заранее и подразумевает определенные сроки. Любому застройщику выгодно как можно раньше сдать объект и ввести его в эксплуатацию, потому что чем дольше проект реализовывается, тем выше расходы. Понятно, что там, где задержка по строительству домов все-таки возникнет, она действительно будет связана с обстоятельствами непреодолимой силы. Когда, возможно, затруднена работа заводов, доставка стройматериалов, – сказал Александр Якубовский. Основные риски, по мнению парламентария, кроются в снижении покупательской способности граждан. – Вполне вероятно общее падение спроса на рынке из-за того, что у людей просто не будет денег на квартиры или возможности взять ипотеку, – отметил Александр Якубовский. Если все же застройщик не переживет сложный экономический период, дольщики находятся вне зоны риска. – Рассмотрим первый вариант, когда покупка совершалась по новым правилам, то есть с использованием счета эскроу. При банкротстве застройщика дольщику вернут деньги с этого счета. Для понимания – если в доме реализованы 100% площадей, значит, все эти средства лежат в банке и человеку не о чем беспокоиться. Либо на объект может прийти другой застройщик и достроить его, а также реализовать оставшиеся свободные площади, – объяснил Александр Якубовский. Второй вариант - дом строился по старым правилам. Здесь можно и нужно рассчитывать на помощь федерального или регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства, в который застройщик переводил обеспечительные взносы. – Именно благодаря таким взносам есть подушка безопасности и у дольщиков, чьи дома строились по старым правилам. Стоит иметь ввиду еще и то, что Фонд будет исходить из целесообразности возобновления работ на объекте: дешевле его достроить или выплатить компенсации. Размер компенсации рассчитывается по рыночной стоимости квартиры к моменту ее выплаты, но не может быть меньше той, что прописана в договоре долевого участия. В обоих случаях люди застрахованы от потери вложенных средств, – добавил парламентарий. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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