Александр Якубовский: внесение графы аварийности жилья в Росреестр поможет избежать его потери и убережет от покупки «кота в мешке»

Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуму внесен законопроект об указании аварийности жилья в ЕГРН. Это поможет избежать покупки квартир в домах, которые планируют расселить, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Законопроектом предлагается обязать местные власти направлять в Росреестр сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Сейчас единственный способ узнать о статусе дома при покупке квартиры в нем – это запрос в адрес местных органов власти.

– Срок ответа составляет 30 дней, что, во-первых, ставит под угрозу само проведение сделки, а во-вторых, затрудняет работу органов местного самоуправления, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как рассказал член рабочей группы правозащитного центра партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Якубовский, некоторые продавцы жилья или посредники при продаже умышленно скрывают факт аварийности домов.

– Если речь идет о небольших городах, то там проверить это легко, жилье на виду. В мегаполисах ситуация сложнее. И покупатель может столкнуться с тем, что его дом, хоть и презентабельный внешне, внутри – с большими проблемами. Зачастую на выяснение этого уходит время. Уверен, внесение графы аварийности жилья в Росреестр поможет избежать его потери, а также убережет от покупки «кота в мешке», – рассказал Александр Якубовский.

Авторы законопроекта подчеркнули, что «в ряде случаев продавцы недвижимости специально скрывают от покупателей факт признания дома аварийным». В случае принятия закона граждане самостоятельно смогут узнать о статусе дома – из выписки из ЕГРН.