Альфа-банк продал иркутский ТРЦ «Комсомолл» владельцам «Модного квартала»

Иркутск, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Альфа-банк продал торгово-развлекательный центр «Комсомолл» в Иркутске. Новым владельцем ТРЦ вместе с земельным участком стала местная компания «Регион-Недвижимость», учредителями которой в равных долях являются Александр Ляховчук, Алексей Дюндик, Константин Козлов и Сергей Козяков.

Как сообщает «Интерфакс», Александр Ляховчук подтвердил факт сделки, но от комментариев воздержался.

По данным «СПАРК-Интерфакс», учредители ООО «Регион-Недвижимость» через несколько структур также контролируют группу компаний «КрайсНефть», оператора автомобильных бензиновых и газовых АЗС в Иркутской области.

По данным официального сайта ГК, сейчас у «КрайсНефти» 49 АЗС в Иркутске и области, а также две собственные нефтебазы в Иркутске и Ангарске. Это крупнейшая сеть заправок в Иркутской области.

Кроме того, Александр Ляховчук, Алексей Дюндик, Константин Козлов и Сергей Козяков через несколько ООО («Сигма», «Легрант», «Лемарк», «Авантаж», «Инвест-Недвижимость», «Каскад», «Дельта») с 2013 года являются собственниками еще одного ТРЦ в Иркутске. Комплекс «Модный квартал» общей площадью 38 тысяч квадратных метров находится в центре города, менее чем водном км от «Комсомолла».

СПРАВКА:

ТРЦ «Комсомолл» общей площадью 75 тысяч квадратных метров был открыт в 2015 году, девелопментом проекта занималась DVI Group Вячеслава Каминского. В 2018 году «Ведомости» писали, что «Альфа-групп» получила контроль над четырьмя принадлежащими DVI Group ТРЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге, Волгограде, Иркутске и Красноярске. Это произошло после того, как девелопер не справился с обслуживанием долга в 260 млн долларов (Альфа-банк был крупнейшим кредитором DVI Group).