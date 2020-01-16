Аналитики: Иркутск – в лидерах по росту цен на новые «однушки» среди городов России

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики портала Domofond.ru изучили динамику цен на однокомнатные квартиры в новостройках в России с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2019 года. В среднем стоимость предложения однокомнатных квартир на первичном рынке поднялась сразу на 30% – с 1,9 до 2,6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба компании, лидером по росту цен стал Сочи – за год «однушки» здесь подорожали на 25%, а средняя стоимость квартиры выросла с 2,8 до 3,5 млн рублей. Немного отстал от него Иркутск, где положительная динамика составила 24,3%, а стоимость объекта поднялась с 1,9 до 2,2 млн рублей. На третьем месте – Новокузнецк, там однокомнатные квартиры в новых домах подорожали на 22,3%, с 1,5 до 1,8 млн рублей.

Москва замкнула ТОП-10 рейтинга. В столице отмечено годовое подорожание на 13,3%: с 6,5 млн рублей в декабре 2018 года до 7,3 млн в конце 2019 года. В Нижнем Тагиле зафиксировано максимальное снижение – на 8,8%, до 1,6 млн рублей за квартиру. Всего в рейтинг вошли 77 крупных городов.

По данным аналитиков портала, по темпам положительной динамики цен однокомнатные квартиры лидировали, обогнав «двушки» и «трешки» на 1% и 3,3% соответственно. Стоимость квадратного метра поднялась еще больше: на 30,7%, с 52 до 67,9 тысячи рублей в среднем по стране.