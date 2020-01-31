Аналитики: средняя окупаемость «двушки» в Иркутске – 13 лет и 7 месяцев

Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Портал недвижимости Domofond.ru выяснил, как долго будет окупаться двухкомнатная квартира, если сдавать ее в аренду. Был составлен рейтинг крупных городов страны в зависимости от сроков окупаемости. Так, например, в Иркутске этот период составит 13 лет и 7 месяцев. Как сообщает пресс-служба портала недвижимости, такой срок для Иркутска рассчитан из средней стоимости двухкомнатной квартиры чуть более 3 млн рублей при аренде – в ценах декабря 2019 года – 18,8 тысячи рублей. Всего в рейтинг вошли 76 городов России. Иркутск со своими показателями занимает в списке 24-е место. Быстрее всего окупится сданная в аренду двухкомнатная квартира в Череповце – за 7 лет и 8 месяцев (1,8 млн рублей при аренде 20 тысяч рублей в месяц). Второе место у Грозного. Аренда в столице Чеченской республики стоит столько же, сколько в Череповце, а стоимость покупки жилья несколько выше – 2 млн рублей. Поэтому срок окупаемости составляет 8 лет 4 месяца. Третье место в рейтинге заняла Астрахань. Сумму в 1,8 млн рублей получится полностью вернуть только через 10 лет 3 месяца – при условии, что в месяц арендаторы будут платить 15 тысяч рублей. Дольше других придется «отбивать» покупку «двушки» жителям Кирова – 24 года и 3 месяца (около 1,9 млн рублей при аренде всего 6,5 тысячи рублей в месяц). Второе место с конца у Курска: со ставкой 8,5 тысячи рублей в месяц и средней стоимостью двухкомнатной квартиры в 2,3 млн рублей на возврат средств уйдет 23 года. Третье место у Владивостока. Арендная ставка здесь составляет 22 тысячи рублей в месяц, а стоимость «двушки» составляет 5,5 млн рублей. Чтобы здесь компенсировать расходы на покупку квартиры, ее нужно будет сдавать 20 лет и 10 месяцев. Также отметим, что почти в самом конце рейтинга расположились и Санкт-Петербург с Москвой, заняв 71-е и 72-е места соответственно. В «северной столице» окупаемость двухкомнатной квартиры средней стоимостью 6,2 млн рублей составит 18 лет 7 месяцев при арендной ставке 28 тысяч рублей в месяц. В Москве же «двушку» сдают в среднем за 45 тысяч рублей в месяц, по таким ценам жилье стоимостью 10,3 млн рублей окупится чуть более чем за 19 лет. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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