Аналитики: в Иркутской области – самая низкая себестоимость строительства жилого многоквартирного дома

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость квадратного метра строительства жилого многоквартирного дома в России с предчистовой отделкой в первом полугодии 2019 года составила около 45 тысяч рублей. Самая низкая себестоимость наблюдается в Иркутской области – 33 тысячи рублей за кв метр. К таким выводам пришли аналитики компании «Талан».

Сообщается, что чуть дороже квадратный метр в Брянской области (33,1 тысячи рублей). Самая высокая себестоимость строительства отмечена в Москве (86,5 тысячи рублей за квадратный метр), Санкт-Петербурге (77,8 тысячи) и Московской области (65,2 тысячи).

Заметнее всего в начале года себестоимость строительства росла в Нижнем Новгороде (на 22%), а также на севере и Дальнем Востоке (20-40%).