Андрей Чернышев посетил стройплощадку бассейна Братского университета

Братск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Андрей Чернышев посетил строительную площадку бассейна на базе Братского государственного университета. Место для будущего спортсооружения уже освободили от деревьев и огородили.

Как сообщает пресс-служба депутата, по федеральному партийному проекту «Единой России» «Новая школа» между вторым учебным корпусом и общежитием БрГУ возведут современный бассейн с шестью дорожками по 25 метров и пропускной способностью 60 человек в смену.

– Всего запланировано возведение новых спортивных объектов в восьми высших учебных заведениях страны, – отметил Андрей Чернышев. – В их число удалось включить и наш университет. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году.

Как отметил ректор университета Илья Ситов, федеральные средства получены, подрядчик определен и работы начались. Стоимость объекта превысит 200 млн рублей.