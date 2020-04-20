Андрей Чернышев: в 2020 году в поселениях избирательного округа №96 Иркутской области построят девять ФАПов

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году в поселениях избирательного округа №96 Иркутской области будет построено девять современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Чернышева.

Как отметил парламентарий на страницах соцсетей, вопросам медицины он уделяет особое внимание и считает этот сектор депутатской и общественной деятельности одним из самых важных.

– В Государственной думе мы работаем над законопроектами, которые помогают развивать сферу здравоохранения, – отметил координатор партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области Андрей Чернышев. – В нашем избирательном округе по линии Фонда «Сибирский Характер» продолжается реализация программы по привлечению медспециалистов в учреждения здравоохранения северных районов. На постоянном депутатском контроле и строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

В этом году, по словам депутата, будут построены и сданы в эксплуатацию ФАПы модульной конструкции в следующих поселениях:

поселок Добчур (Братский район),

поселок Бадарминск (Усть-Илимский район),

поселок Бадарма (Усть-Илимский район),

село Ершово (Усть-Илимский район),

поселок Соцгородок (Нижнеилимский район),

поселок Брусничный (Нижнеилимский район),

поселок Каймоновский (Нижнеилимский район),

поселок Заморский (Нижнеилимский район),

поселок Чистополянский (Нижнеилимский район).