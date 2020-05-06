Андрей Чернышев: в селе Тангуй Братского района построят новую участковую больницу

Братский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По госпрограмме Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019-2024 годы в селе Тангуй Братского района построят новую участковую больницу, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Как заявил координатор партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области, депутат Государственной думы Андрей Чернышев, проектные работы уже ведутся. Их выполняет организация «Генпроект», на счету которой множество объектов: районных школ, домов культуры, бассейнов.

На территории обслуживания будущего медучреждения расположено 12 поселений района, где проживают около 9 тысяч человек, треть из них – дети. В участковой больнице планируется оказание первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи, в том числе в скорой и неотложной форме.

– Развитие сети современных медучреждений в северных территориях Иркутской области – важнейшая задача, – отметил Андрей Чернышев. – Убежден, люди должны получать качественные услуги, а врачи работать в комфортных условиях и использовать только современное оборудование. Именно поэтому я уделяю особое внимание сфере здравоохранения и обращениям жителей, глав районов и поселений о необходимости строительства больниц и ФАПов. Так было и с больницей в Тангуе – вопрос решался на уровне регионального профильного министерства.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами частично решает программа фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер». За несколько лет при финансовой поддержке благотворительной организации прошли обучение и повысили квалификацию около 30 специалистов. Еще несколько медиков продолжают учиться по различным направлениям.