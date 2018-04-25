АРПИ передали три деревянных дома в центре Иркутска

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В уставной капитал агентства развития памятников Иркутска (АРПИ) 26 апреля на заседании думы города внесли три нежилых деревянных дома.

Как сообщила заммэра-глава комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина, АРПИ передается двухэтажных дом на улице Грязнова, 8. Это доходный дом Южикова постройки конца 19 века. Его общая площадь превышает 270 кв. м. Этот объект культурного наследия регионального значения находится в самом центре Иркутска и уже неоднократно страдал от пожаров.

Ещё два объекта расположены на улице Фридриха Энгельса, 27 и 31. Площадь одного из них – 151 кв. м., другого – 86,7 кв. м.

Напомним, объекты, вошедшие в уставной капитал АРПИ, восстанавливаются инвесторами. Взамен они могут использовать эти дома по своему усмотрению, не забывая об охранных обязательствах. Всего с помощью АРПИ в разных районах Иркутска уже отреставрировали семь объектов культурного наследия.