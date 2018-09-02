Аукцион на строительство центра бенди в Иркутске проведут повторно

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Итоги торгов отменила Федеральная антимонопольная служба на основании жалобы от «Управляющей строительной компании «Сибиряк» из Красноярска, также участвовавшей в аукционе, но проигравшей его.

Комиссия контролирующего органа выявила нарушения в требованиях заказчика к документам, которые должны предоставить участники аукциона. В связи с этим результаты торгов были отменены, в настоящее время принимаются заявки на повторный аукцион, который пройдет 20 сентября в 09:40 на площадке РТС-тендер.



Напомним, предыдущий электронный аукцион выиграла кемеровская компания ООО "СДС-Строй".



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