|Недвижимость
|03.09.2018
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Аукцион на строительство центра бенди в Иркутске проведут повторно
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Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Итоги торгов отменила Федеральная антимонопольная служба на основании жалобы от «Управляющей строительной компании «Сибиряк» из Красноярска, также участвовавшей в аукционе, но проигравшей его.
Комиссия контролирующего органа выявила нарушения в требованиях заказчика к документам, которые должны предоставить участники аукциона. В связи с этим результаты торгов были отменены, в настоящее время принимаются заявки на повторный аукцион, который пройдет 20 сентября в 09:40 на площадке РТС-тендер.
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