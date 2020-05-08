Каждый третий арендодатель в Иркутской области перевёл свою недвижимость из посуточной в долгосрочную аренду из-за карантина

Иркутская область, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Аналитики Авито Недвижимости зафиксировали рост числа арендодателей, которые обычно сдавали своё жилье посуточно, а с начала марта к концу апреля изменили срок аренды на долгосрочную.

За последние 2 месяца число таких арендодателей в Иркутской области составило 33,6%, и на текущий момент доля их объявления от общего объема стала 32,4%. В целом по России эти показатели составили 20% и 31,5% соответственно, сообщает пресс-служба компании.

— Краткосрочная аренда — один из наиболее прибыльных типов рентного бизнеса, однако ограничение передвижения граждан и, как следствие, снижение туристического потока и количества деловых поездок в стране, привели к временному снижению спроса. Теперь люди отдают предпочтение средне- и долгосрочной аренде, чтобы сократить количество контактов и самоизолироваться с комфортом. Это отчетливо видно на примере туристических регионов, в которых доля посуточной аренды традиционно выше, — считает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

Несмотря на переход объектов из краткосрочной в долгосрочную аренду, специалисты Авито уверены, что после снятия карантинных мер можно ожидать возвращения посуточных объектов на рынок в полном объеме.