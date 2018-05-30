«Безнадёжный оптимизм»: объёмы жилищного строительства в Приангарье планируется увеличить в полтора раза

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 мая прошло заседание комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Главным вопросом повестки стали меры реализации послания Сергея Левченко в части увеличения объёмов жилищного и капитального строительства.

В совещании приняли участие представители министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, застройщики, руководители предприятий, выпускающих строительные материалы.

Во вступительном слове председатель комитета Юрий Шкуропат обозначил главные проблемы отрасли. Заслуженный строитель РФ отметил стагнацию строительной сферы Иркутской области, вызванную, в частности, распространённой практикой демпингования фирмами-однодневками госзаказов на строительство с последующей многократной перепродажей объекта или банкротством предприятия-застройщика. Другой важной проблемой Юрий Шкуропат назвал дефицит рабочих специальностей на рынке труда. Досталось и областному правительству за отсутствие внятной программы развития отрасли.

С председателем комитета не согласился первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Бровко. По его словам, строительная отрасль в регионе начала подниматься.

– Наметилась тенденция повышения объёмов строительства, освоения финансовых средств и количества объектов строительства. По итогам 2017 года объём работ, выполненных на территории Иркутской области по виду экономической деятельности «строительство» составил 165 млрд рублей, что на 13,8% больше, чем по итогам 2016 года. По этому показателю регион занимает второе место в СФО, – отметил заместитель министра.

«Не хвалитесь», – попросил спикера Юрий Шкуропат. «Безнадёжный оптимизм», – прокомментировал один из участников совещания. «Цифры – вещь упрямая», – возразил Виктор Бровко, и сообщил, что на душу населения объём строительных работ составил 68,5 кубических метра, – это первое место в СФО. В свою очередь, Юрий Шкуропат заметил, что на протяжении нескольких лет в Иркутской области показатели строительства и ввода жилья остаются примерно на одном уровне.

– Мы который год топчемся вокруг цифры в 900 тысяч квадратных метров жилья в год. В советское время область возводила свыше 1,5 миллиона квадратных метров ежегодно, – подчеркнул президент Союза строителей.

По мнению Юрия Шкуропата, чтобы добиться роста показателей, необходимо комплексно подходить к решению поставленных задач:

– Нужно планировать не только строительство многоквартирных домов, но индивидуальное строительство, которое в последнее время активно развивается, и как-то помогать в реализации этих планов на региональном уровне, мобилизовать внутренние резервы. Например, снизить себестоимость и рыночную цену деревянного домостроения позволило бы отведение в муниципалитетах лесосек на льготных условиях, создание малых предприятий по заготовке леса, а также внедрение новых технологий.

По итогам заседания принято решение в ближайшее время сформулировать предложения по решению намеченных целей и обозначить проблемы, которые будут рассмотрены на заседаниях комитета, а затем представлены региональным властям. В планах работы комитета – слушания представителей профильных и контролирующих структур, анализ негативных последствий изменений в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве». Пройдут совещания, посвящённые строительству жилья экономического класса, нехватке строительных материалов, госзакупке, ветхому и аварийному жилью.