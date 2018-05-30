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30.05.2018

Бизнес-сообществу предлагают поучаствовать в обновлении Генплана Иркутска

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Замечания и предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план Иркутска принимаются до 4 июня 2018 гола. Принять участие в формировании документа могут и предприниматели, сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.

Замечания принимаются в комитете по градостроительной политике городской администрации по адресу: улица Ленина, 14 в кабинете 103. Ведомство работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Выставка проекта Генплана проводится с 10.05.2018 по 04.06.2018, с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 18.00 часов, кроме субботы, воскресенья по адресам:

  • в Комитете по градостроительной политике администрации Иркутска по улице Ленина, 14б на чётвёртом этаже;
  • в Комитете по управлению Октябрьским округом по улице Декабрьских Событий, 27 в фойе здания;
  • в Комитете по управлению Правобережным округом по улице Марата, 14 в фойе здания;
  • в Комитете по управлению Свердловским округом по улице Терешковой, 24 в фойе здания;
  • в Комитете по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска по улице Маршала Говорова, 3 в фойе здания.

Напомним, Генеральный план Иркутска утвердили в 2007 году, с тех пор изменения в него вносили уже три раза. Концепцию, в которую вложили идею компактного города, разработали ещё в 2004 году. Теперь архитекторы и проектировщики предложили новую концепцию градостроительной политики в областном центре.

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