Более 18,6 миллионов рублей штрафов заплатят жители Иркутской области за нарушения земельного законодательства

Иркутская область, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С января по сентябрь 2018 года государственными инспекторами по использованию и охране земель Управления Росреестра по Иркутской области проведено 1928 проверок соблюдения требований земельного законодательства.

По итогам надзорных мероприятий выявлено 1748 нарушений, к административной ответственности привлечено 1455 лиц. Сумма штрафов за нарушения земельного законодательства превысила 18,6 млн руб.

Наиболее распространенными нарушениями требований земельного законодательства является самовольное занятие земельных участков, а также использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии с той или иной категорией земель. К таким нарушениям, в том числе, относятся: вынос заборов, капитальных гаражей, ворот за границы своего земельного участка; самовольное увеличение площади своих земельных участков; установка на прилегающей территории металлических гаражей, сараев, складирование строительных материалов и т.д.

«В Иркутской области при проведении проверок государственные земельные инспекторы выявляют нарушения в 90% случаев. При этом зачастую граждане становятся нарушителями земельного законодательства неумышленно, а из-за неосведомленности и беспечности. В итоге собственники получают административное наказание в виде довольно больших штрафов. Управление призывает всех владельцев земельных участков быть ответственнее и соблюдать несложные правила: использовать земельные участки по их целевому назначению, убедиться, что фактически используемая площадь участка не превышает площади, указанной в правоустанавливающем документе, ограждение земельного участка не выходит за его границы, право на земельный участок зарегистрировано в установленном порядке», - говорит начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Иркутской области Антон Кошкарев.

Проверить соответствие фактических границ земельного участка границам, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, можно, обратившись в организации, оказывающие геодезические услуги.

Жители Иркутской области, которым стала известна информация о несоблюдении требований земельного законодательства, или права которых были нарушены из-за несоблюдения требований земельного законодательства третьими лицами, могут обратиться в Управление. По фактам, изложенным в обращении, будет проведена внеплановая проверка. Подать обращение можно лично или направить почтой по адресу: Иркутск, ул. Академическая, 70.