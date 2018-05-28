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29.05.2018

Более 300 обращений рассмотрело управление Росреестра по Иркутской области в первом квартале 2018 года

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Иркутской области подвело итоги работы с обращениями граждан за первый квартал 2018 года. С января по март в ведомство поступило 339 письменных обращений.

Из них большая часть была связана с осуществлением процедур государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, предоставлением сведений из ЕГРН и оценкой объектов недвижимого имущества. Также в Управление Росреестра от граждан поступали вопросы, относящиеся к сфере государственного земельного надзора, землеустройства, установления границ и кадастровой деятельности. В первом квартале 2018 года сотрудниками Управления на личном приеме было принято 733 человека.

- Специалисты Управления проводят консультации по вопросам кадастрового учета и регистрации прав, кадастровой оценки недвижимости, земельного надзора, получения услуг Росреестра в электронном виде, разъясняют нюансы законодательства, которым регулируется учетно-регистрационная деятельность. Жители Иркутской области могут обратиться в ведомство за консультацией любым удобным для себя способом: направив письмо по почте или в электронном виде, а также записаться на личный прием к руководителю, заместителям руководителя или начальникам отделов, в чьей компетенции находится интересующий вопрос, - напоминает начальник административно-хозяйственного отдела управления Росреестра по Иркутской области Татьяна Стебнева.

Направить обращение в управление жители Иркутской области могут по адресу: Иркутск, ул. Академическая, 70 или по электронной почте:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Запись на личный прием в Иркутске осуществляется по телефону: 8 (3952) 450-150 (доб. 2).

Ознакомиться с графиком личного приема граждан, порядком рассмотрения обращений и записи на личный прием, а также с другой актуальной информацией можно на сайте Росреестра в разделе «Обратная связь» / «Обращения граждан».

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