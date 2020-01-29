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Недвижимость
30.01.2020

Более 5,5 миллиардов рублей на жилье для детей-сирот в Иркутской области выделят до 2023 года

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область в несколько раз увеличит выделение средств на приобретение жилья для детей-сирот и в 2020-2022 годы предоставит около четырех тысяч 300 жилых помещений. Об этом стало известно во время оперативного совещания, которое состоялось 30 января под председательством исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Как сообщает пресс-служба главы региона, по данным на 1 января 2020 года, в Иркутской области проживает 14,5 тысяч сирот, из них 10 тысяч 405 человек в возрасте от 18 лет и старше.

По информации министерства имущественных отношений Иркутской области, на реализацию подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2020-2022 годах предусмотрено выделение почти 1,5 миллиардов рублей из федерального бюджета и около 4 миллиардов – из областного.

Цифры по годам выглядят следующим образом: на 2020 год – 450 миллионов рублей из федерального бюджета и более 1 миллиард из областной казны; на 2021 – свыше 500 миллионов федеральных средств и 1,1 миллиарда – из областного бюджета. В 2022 году из федерального бюджета выделят более 483 миллионов рублей и 2,8 миллиарда – из областного.

– Мы ведем реестр закрепленных за сиротами жилых помещений, органами опеки и попечительства ежегодно проводятся контрольные обследования жилья. Министерство и подведомственные ему учреждения на постоянной основе проводят работу по подготовке детей-сирот к самостоятельной жизни, – доложил исполняющий обязанности министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Учитывая, что вопрос обеспечения детей-сирот квартирами для Иркутской области очень актуален, министерством социального развития, опеки и попечительства региона создана рабочая группа по решению проблем предоставления жилья.

– Данный вопрос я считаю одним из основных и непременно включу его в свое Послание Законодательному собранию в марте. Прошу все профильные ведомства подготовить к этому времени поэтапные планы, – подытожил Игорь Кобзев.

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