Более 9,7 миллионов рублей заплатят нарушители земельного законодательства в Иркутской области

Иркутская область, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С января по май Управление Росреестра по Иркутской области провело более тысячи проверок земельных участков, в ходе которых было выявлено порядка тысячи нарушений и привлечено к административной ответственности около 925 лиц. Сумма штрафов за нарушения земельного законодательства превысила 9,7 миллионов рублей.
Самым частым нарушением, которое выявляет Управление, является самовольный захват земельного участка, в том числе увеличение площади участка за счет соседних, вынос за границы участка ограждений и построек.
- Для того, чтобы защитить себя от противоправных действий соседа, нужно быть правообладетелем земельного участка, границы которого нарушены. Для этого права на участок должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или подтверждаться правоустанавливающими документами (для ранее возникших прав). Кроме того, прежде, чем пожаловаться на соседа, необходимо выяснить, установлены ли границы (проведено межевание) вашего и соседского земельного участка по правилам, предусмотренным законом: определены ли координаты характерных точек границ земельных участков, - пояснил начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Иркутской области Антон Кошкарев.
Жители Иркутской области, столкнувшиеся с незаконным занятием части своего земельного участка или любым другим нарушением земельного законодательства, могут обратиться с заявлением в Управление или орган муниципального земельного контроля. В Управление можно обратиться письменно, в электронном виде через сайт Росреестра или на личном приеме, сообщает пресс-служба ведомства.
- В обращении необходимо указать адрес и кадастровый номер земельного участка и информацию о переносе забора или факте самозахвата части принадлежащей правообладателю территории. В заявлении также надо указать, что такие действия привели к нарушению имущественных прав владельца участка, - говорит Антон Кошкарев.
На основании заявления государственные инспекторы по использованию и охране земель проведут проверочные мероприятия и в случае подтверждения нарушения выдадут нарушителю предписание об его устранении, а также составят протокол об административном правонарушении.
За самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан такой штраф составит не менее 5 тысяч рублей. Предписание выдается сроком на 6 месяцев, но этот срок может быть продлен, если нарушитель принимает меры по устранению нарушения, и может это подтвердить документально. После истечения срока, установленного в предписании, инспекторы проверяют, устранено самовольное занятие земельного участка или нет. Если нарушитель не принимает никаких мер, будет выдано еще одно предписание и составлен протокол об административном правонарушении.
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