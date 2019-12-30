Больше 130 различных зданий помимо жилых домов пострадали от паводка в Иркутской области

Иркутская область, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В перечень мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в результате паводка, произошедшего в июне – июле 2019 года в Иркутской области, включены 133 объекта капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подлежат восстановлению 40 объектов образования, 28 объектов культуры, 14 объектов спорта, 23 объекта здравоохранения, семь объектов ветеринарии, два объекта социальной сферы, 19 объектов административного назначения. Уже завершён ремонт на 20, идут работы на 89 объектах.

Летом 2019 года на территории области в результате обильных осадков на реках Ия и Уда в Тулунском и Нижнеудинском районах вода вышла из берегов – уровни превысили исторический максимум. В результате двойного паводка – с 25 по 30 июня и с 27 по 30 июля – в зоне затопления оказались 135 населённых пунктов в 11 районах – Заларинском, Зиминском, Куйтунском, Нижнеудинском, Слюдянском, Тайшетском, Тулунском, Усольском, Черемховском, Чунском и Шелеховском.

Было подтоплено 10890 жилых домов, в которых проживало 46743 человека, в том числе 7921 ребенок, 12291 приусадебный участок. Пострадало 223 инфраструктурных объекта, в том числе социально значимые: 42 объекта образования, 25 – здравоохранения, 35 – культуры, 56 участков автодорог, 23 автомобильных моста.

В результате паводка погибли 26 человек, остается неизвестной судьба пятерых.

По состоянию на 30 декабря 2019 года продолжается работа по выдаче свидетельств на приобретение жилья. Принято 7093 заявления, выдано 7067 свидетельств на 21,1 млрд рублей. Оплачено 5857 свидетельств на 17,3 млрд рублей, в том числе 4751 свидетельство на 13,86 млрд рублей из средств федерального бюджета, 1106 свидетельств на 3 млрд 48 млн рублей из средств областного бюджета.

На получение социальной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений поступило 3191 заявление. Количество принятых положительных решений на предоставление социальных выплат на капитальный ремонт жилых помещений составило 2562. В 1979 домах (жилых помещениях) проводятся работы по капитальному ремонту, в 425 работы по капитальному ремонту завершены.

Новости по паводкам в Иркутской области летом 2019 года – на сайте Телеинформа.