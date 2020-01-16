Бурятия намерена добиться исключения посёлков из границ Тункинского нацпарка

Бурятия, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Бурятия подготовила проект постановления правительства РФ, предполагающего внесение изменений в действующее федеральное законодательство для исключения населённых пунктов из состава Тункинского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Проблема поднимается не в первый раз, от такой ситуация страдают как сами жители Тункинского района, так и хозяйствующие субъекты. В 1991 году в состав национального парка включили без исключения весь Тункинский район. Населённые пункты, которым по 300 лет и более, попали в состав национального парка.

Сейчас законодательством установлено жёсткое регулирование деятельности на территории нацпарка, в связи с чем, там фактически ничего нельзя делать, поясняет глава республики Алексей Цыденов. В нынешней ситуации жители населённых пунктов не могут зарегистрировать право собственности на свои земельные участки, льготные категории граждан также не могут получить земельные участки в собственность. Кроме того, отсутствует возможность оформить право собственности на земельные участки под социальными объектами – детскими садами и школами. Таким образом, около 50 учреждений дошкольного и среднего образования подлежат сносу.

В соответствии проектом постановления, жители Тункинского района смогут оформить законное право собственности на свои земельные участки, будут решены проблемы хозяйствующих субъектов. Также в состав нацпарка будут включены новые территории, которые также нуждаются в особом режиме охраны, но не имеют статуса заповедника, включая территории Снежинского заказника регионального значения площадью около 240 тысяч га.

Вице-премьер России Алексей Гордеев поддержал просьбу главы республики об исключении населённых пунктов Тункинского района и земель сельскохозяйственного назначения общей площадью более 100 тысяч га из территории национального парка «Тункинский». Проблема будет детально рассмотрена на совещании у вице-премьера 27 января.

Напомним, в Иркутской области также остро стоит вопрос по границам Прибайкальского национального парка. Изначально в 1986 году, когда был образован нацпарк, в него вошли земли двух видов: переданные из лесхозов и агропромышленные территории колхозов. Позднее приусадебные участки в населённых пунктах Прибайкалья нарезались как раз из этих колхозных земель, и в собственность жители приобретали как раз участки из этих земель.

Сейчас из-за того, что границы нацпарка не поставлены на кадастровый учёт, тормозится развитие населённых пунктов. Кроме того, пока границы окончательно не установлены, ситуация на прилегающих к нему территориях остается слишком неопределенной для развития туризма, говорят представители бизнеса. Ранее стало известно, что специалисты «Заповедного Прибайкалья» направили информацию о границах нацпарка в федеральную кадастровую палату.

Ранее жители посёлка Хужир на острове Ольхон уже выступали против вхождения населённых пунктов в границы Прибайкальского нацпарка. Тогда же стало известно, что в конце 2018 года прокуратура опротестовала проект границ национального парка с исключёнными из него населёнными пунктами. В конце 2019 года стало известно, что Генеральная прокуратура РФ готова рассматривать вопрос о возможности строительства индивидуального жилья жителям Ольхонского района, которые проживают в границах Прибайкальского национального парка.