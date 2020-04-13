Храмы в Иркутской области предложено внести в число объектов, для которых не нужна экоэкспертиза

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Храмы предлагают включить в перечень объектов социальной инфраструктуры на Байкальской природной территории, в отношении которых не нужна будет экологическая экспертиза. Об этом со ссылкой на митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана сообщает пресс-служба ЗС Иркутской области.

Инициативу он озвучил на встрече с председателем регпарламента Александром Ведерниковым. Также речь шла о сложностях, возникающих у приходов с подготовкой проектно-сметной документации на ремонт храмов. Митрополит предложил рассмотреть возможность предоставления на эти цели финансирования из регионального бюджета в том случае, если объект является памятником истории и культуры.

Была затронута и тема распространения коронавирусной инфекции в регионе. Митрополит Максимилиан сообщил, что в Иркутской епархии на Страстной седмице и в Пасху для пришедших в храм службы будут проходить с учетом эпидемиологических требований: обязательно ношение масок и использование санитайзеров, также прихожане должны соблюдать дистанцию в полтора метра.

– Мы призываем прихожан, особенно пожилых и находящихся в группе риска, оставаться дома. В интернете будет организована прямая трансляцию пасхального богослужения из собора Богоявления, – сообщил митрополит.

Александр Ведерников в свою очередь отметил, что депутатский корпус уже принял несколько законов, касающихся ситуации с коронавирусом, и продолжит работу над новыми инициативами на ближайшей сессии 15 апреля.