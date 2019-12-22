CORSO residence – резонансный девелоперский проект в Иркутске

Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Резонансный девелоперский проект CORSO residence создается на набережной Ангары в Иркутске. Разговор с его создателем Владимиром Дмитриевым опубликовал «Комерсантъ. Восточная Сибирь». На вопрос, насколько элитным и комфортным является этот проект, Владимир Александрович отметил, что концепция проекта не совсем об этом. По его словам, «это создание наиболее оптимальных условий для здорового образа жизни и активного долголетия»: – Дело не только в том, какие в нашем проекте стены и потолки. Ведь единственное, что волнует каждого человека – это как быть счастливым и как прожить активной полной жизнью как можно дольше. Проект CORSO residence предоставит своим жителям наилучшие возможности для этого. Наши клиенты уже сегодня хорошо живут. У них есть большие красивые квартиры и дома. Однако у них нет того, что в CORSO residence предоставляем мы – нет комплексной инфраструктуры, необходимой для активного долголетия. Владимир Дмитриев привел перечень главных компонентов такой инфраструктуры: – Во-первых, вечерние прогулки по набережной самой чистой реки с уникальной энергетикой, что позволит снять всю накопившуюся за день негативную энергию, и благодаря этому последующее время, проведенное дома, человек будет наполнен положительными эмоциями. Сон будет крепким и здоровым. Во-вторых, ежедневное плаванье в бассейне утром заряжает энергией на весь день и помогает сохранить пластичность тела на долгие годы. В-третьих, качественная еда в рационе. Магазин эко-продуктов с обязательным входящим контролем качества, ведь известна мудрость: «мы – то, что мы едим». В-четвертых, систематическое посещение медицинского центра. Это позволит с наименьшим дискомфортом заниматься поддержанием здоровья и получать своевременную диагностику, обращения к мануальному терапевту, кинезиологу, остеопату помогут не «накапливать» в теле проблемы. В-пятых, общение. Клубы по интересам позволят найти интересных собеседников, сделают жизнь насыщенной яркими событиями и новыми увлечениями. Все эти несложные действия, ведущие к долголетию, мы собрали в одном месте в форме продуманной инфраструктуры, которая находится на расстоянии вытянутой руки и создает условия для жителей CORSO residence помогать самим себе на регулярной основе. В нашем понимании недвижимость должна быть не просто высококлассным, качественным жильем, но и приносить людям отличное самочувствие и больше удовольствий от жизни, – отметил он. По вопросу спора, где жить лучше – в городе или на природе, сегодня актуален ответ: «Разумный баланс времени проживания в разных локациях». – Загородное жилье хорошо на выходные, но в будни квартира в центре города более функциональна и востребована. Проживая в центре города и имея необходимую инфраструктуру для обслуживания своих потребностей, семья из трех человек в неделю экономит в среднем 30 часов (а это целые сутки с четвертью), которые можно посвятить любимым занятиям, отдыху, саморазвитию, общению с близкими. К такому распределению активностей приходят жители мегаполисов по всему миру как к оптимальному, – подчеркнул Владимир Дмитриев. «Жилая недвижимость, построенная в рамках проекта, будет соответствовать всем критериям и стандартам, предъявляемым к элитной недвижимости А-класса, включая разнообразие инфраструктуры, расположение объекта, вопросы безопасности, требования к строительным материалам, оснащению помещений, размерам и количеству квартир», – утверждают разработчики. По словам Владимира Дмитриева, в рамках проекта будет возрождена традиция парадных в многоквартирных домах: – Наша идея – каждая парадная должна стать предметом гордости жильцов, некой галереей искусств. Здесь регулярно будут проходить выставки картин, скульптур и фоторабот. Ежедневно проходя через данное пространство, встречая в таких интерьерах гостей, человек получает хорошее настроение на целый день. Вся коммерческая недвижимость комплекса направлена на обслуживание интересов жильцов, мы будем постоянно контролировать качество услуг, оперативно реагировать на запросы жителей резиденции и совершенствовать функциональное наполнение. CORSO residence создается с учетом современных требований, предъявляемых потенциальными жильцами к недвижимости данного класса. В проекте собрана практика лучших решений клубных домов разных стран. При проектировании комплекса CORSO residence застройщик и государственные органы пришли к решению о продлении улицы Марата до набережной Ангары, что положительно скажется в целом на создании комфортной среды в данной части города. Кроме того, создатели проекта помогут городу в благоустройстве продленной части улицы Марата и участка набережной, который находится рядом с CORSO residence – здесь в скором времени будет реализован проект объединения Нижней и Цесовской набережных и бульвара Гагарина. Получившееся в итоге пешеходное общественное пространство станет идеальным для прогулок вдоль реки всех жителей и гостей города. Прецедент нового сегмента на рынке недвижимости – Потенциальный спрос на многоквартирные дома такого уровня в нашем городе есть, и он точно не будет целиком удовлетворен одним лишь нашим проектом. Другой вопрос, что девелоперам, последующим за нами, будет непросто предложить что-то аналогичное по локации, уровню и наполнению, – отмечает Владимир Дмитриев. Рассказывая о потенциальных покупателях квартир в CORSO residence, автор проекта делит их на три категории: – Первая – это люди, которые живут в нашем регионе и любят свой край. Вторая – люди, которые жили в Иркутске раньше, переехали в Москву или другой город, но часто приезжают сюда по делам бизнеса. Они готовы вернуться, но привыкли к определенному уровню жизни и развитой инфраструктуре, которой на данный момент нет ни в одном жилом комплексе города. Третья – это высокооплачиваемые специалисты мирового уровня, которых в наш регион пытаются переманить крупнейшие компании, реализующие в Приангарье свои инвестпроекты. Сейчас им просто нечего предложить в плане по-настоящему комфортного жилья. Мы даем возможность людям жить на том же уровне, к которому они привыкли в Москве, Лондоне, Берлине и в других крупных городах. Все клиенты CORSO residence – это интересные разносторонние люди. Если им создать все необходимые условия для проживания, они будут еще более продуктивны и еще более полезны для общества. «Открытие пятизвездочной гостиницы, соответствующей мировым стандартам, в рамках проекта увеличит инвестиционную привлекательность региона и привлечет таких туристов, которых ждет область – имеющих желание и возможность тратить значительные средства в путешествии», – считают разработчики. – Мы много говорим о важности развития туризма на Байкале. Реальность такова, что сам по себе Байкал людей с высокими доходами не привлекает – уникальных природных объектов довольно много в разных странах. Человек, не стесненный в средствах, привык к определенному уровню сервиса, отсутствие которого часто становится решающим фактором для того, чтобы не приехать в ту или иную точку мира. Мы планируем создать дополнительный стимул расширить географию поездок по России, не останавливаясь только на Москве и Санкт-Петербурге. Отмечу, что сегодня оценивается как «высокий» потенциал туристических поездок в Иркутск из Азии ввиду территориальной близости, регулярных прямых рейсов и наличию международного аэропорта, – добавляет Владимир Дмитриев. Пять лет от идеи до начала строительства Создатели CORSO residence разрабатывали проект около десяти лет. Пять лет назад идея окончательно оформилась и началась ее реализация. За это время был пройден большой путь – застройщик добросовестно и публично выполнял все этапы подготовки и согласования проектной документации, осуществлялось взаимодействие с проектными и экспертными организациями, органами государственной и муниципальной власти. В частности, проводились исследования возможности и безопасности возведения жилого комплекса. Проект строительства прошел слушания в градостроительном совете администрации города, где был одобрен в части применяемых параметров объемно-планировочных решений, стилистики, применяемой к фасаду, характерных исторических линий. Был получен акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, а также заключение экспертной комиссии по государственной экологической экспертизе проектной документации Росприроднадзора по Иркутской области (проект соответствует регламентам, установленным законодательством в области охраны объектов окружающей среды). – Были проведены обязательные общественные слушания. Утверждались необходимые изменения в генеральном плане города. Получены положительные заключения от различных ведомств и инстанций. Как итог – проект СORSO residence зарегистрирован в соответствии со всеми нормативными и законодательными требованиями, а также публично задекларирован, – сообщают разработчики. Проект одним из первых в регионе возводится в соответствии с новыми требованиями законодательства о долевом строительстве – c эскроу-счетами, что дополнительно защищает владельцев квартир и застройщика. Уже открыта продажа квартир. Заключаются и регистрируются договоры долевого участия. Плановый ввод в эксплуатацию жилого комплекса – второй квартал 2021 года. – По оценкам специалистов, после завершения строительства жилой комплекс CORSO residence и пятизвездочная гостиница привнесут в центр города архитектурное разнообразие, сделают его более комфортным, привлекательным и интересным. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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