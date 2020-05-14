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Недвижимость в Иркутской области
14.05.2020

Депутат Александр Сафронов предложил разместить Молодежный центр в ДК «Юбилейный»

Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативную площадку для создания Молодежного центра вместо бывшего кинотеатра «Чайка» предложил депутат думы Иркутска Александр Сафронов. По его словам, для этой цели может подойти здание ДК «Юбилейный», расположенное в Академгородке.

Как сообщает пресс-служба думы, сейчас половина ДК не используется, а на другой половине проводятся культурно-массовые мероприятия микрорайона. Более 10 лет не решается вопрос о том, как задействовать здание полностью. В течение некоторого времени там даже располагался рынок, что вызывало недовольство горожан. Сейчас появилась возможность подарить ДК новую жизнь.

– Иркутску нужна и социально-культурная составляющая, и развитие учреждений здравоохранения. Невозможно сделать выбор в пользу чего-то одного. Но вопросы здравоохранения, конечно, в  приоритете. Поликлиники по всему городу переполнены, не справляются. Упускать возможность построить новое медицинское учреждение нельзя, – подчеркнул Александр Сафронов.  – Однако культурные объекты тоже нуждаются во внимании. Мы могли бы сделать из ДК «Юбилейный» полноценный досуговый центр с функциональным разделением пространства и для пожилых иркутян, и для молодежи. Также мы могли бы запустить процесс передачи ДК из федеральной собственности в муниципальную, чтобы город мог им распоряжаться.

Таким образом, ДК «Юбилейный» – полностью готовый вариант для Молодежного центра. Его не потребуется перепрофилировать. Не нужно будет искать подходящий земельный участок, разрабатывать проектно-сметную документацию, изыскивать бюджетные средства или инвестиции на работы, а самое главное – не нужно будет ждать, пока центр построят.

Александр Сафронов отметил, что у объекта большая площадь. После капитального ремонта ДК мог бы составить красивый ансамбль с обновленной Центральной площадью Академгородка, на которой он расположен. Тогда как зданию «Чайки» нужна основательная и дорогостоящая реконструкция. Вместе с тем уровень транспортной доступности не уступает Глазково: через Академгородок пролегает несколько наиболее популярных маршрутов общественного транспорта.

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