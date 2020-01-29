Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы Александр Якубовский помог иркутским дольщикам восстановить права. Рабочая группа «Единой России» под руководством парламентария добилась справедливости для 139 семей, который с 2009 года ждут сдачи дома на бульваре Рябикова.

– Осенью я встречался с дольщиками на объекте, строительство которого было начато в 2006 году. 139 семей ждали сдачи дома, многократно обращались в суды, но проигрывали. Юристы нашей рабочей группы включились в процесс, оказали полное юридическое сопровождение и выиграли дело в кассационной инстанции, – рассказал Александр Якубовский.

Он отметил, что для оперативного завершения строительства и сдачи дома требуется привести объект в соответствие с требованиями проектной документации и разрешения на строительство.

– В случае, если в регионе в ближайшее время будет создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, можно рассчитывать на привлечение необходимых средств на достройку этого дома. И тогда люди смогут получить долгожданное жилье уже в обозримом будущем, – заключил депутат.