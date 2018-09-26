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27.09.2018

Депутатам думы Иркутска представили проект застройки территории во Втором Иркутске

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На 49-м заседании думы областного центра депутатам представили предварительный проект застройки территории во Втором Иркутске на участке между улицей Серафимовича и Пулковским переулком.

Как доложил депутатам заммэра-председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким, всего на этой площадке находится 11 многоквартирных домов, признанными аварийными. Речь идет о зданиях №1-7 по улице Серафимовича и о домах №28, 29, 30, 32 в переулке Пулковский. Планируемая площадь застройки составляет около 2,9 га, площадь аварийного фонда – почти семь тысяч квадратных метров. В этих домах расположено 166 жилых помещений, из них 116 – в частной собственности, 50 – в муниципальной.

– На этой территории представляется возможным возвести порядка 82 тысяч квадратных метров жилья, отвечающего всем требованиям современности. В пределах этого участка расположены два детских сада и две общеобразовательных школы, четыре объекта физкультуры и спорта. Кроме того, в соответствии с Генпланом Иркутска предусмотрено строительство еще одной школы на 1275 мест, – сообщил Александр Ким.

Он также добавил, что на этой территории допускается возводить здания высотой до восьми этажей. Напомним, этой весной сообщалось о том, что найден инвестор для этой площадки.

– Поскольку территория расположена во Втором Иркутске, там при освоении могут возникнуть сложности при подключении к сетям инженерной инфраструктуры, – обратился к Александру Киму депутат думы Иркутска Алексей Савельев. – Поэтому у меня просьба при принятии конкретных решений приглашать владельцев сетей и теплоисточников, которые владеют ситуацией.

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