Депутаты думы Иркутска настаивают на расселении дома для строительства школьного корпуса

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска настаивают на скорейшем расселении дома по адресу ул. 4-я Железнодорожная, д. 32 литера А. На его месте предполагается построить дополнительный корпус школы №63.

Как было отмечено на заседании думы 30 мая, новый корпус школе необходим – сейчас там дети учатся в три смены. Между тем, согласно указу президента РФ, к 2025 году все школы должны перейти на односменное обучение. На территории, где можно было бы построить новый корпус, сейчас находится четырехквартирный дом, признанный аварийным и подлежащий расселению и сносу. Цена вопроса – шесть миллионов рублей. Строительство нового корпуса школы обойдется в 350-400 млн рублей.

Дом внесен в программу расселения людей из ветхого и аварийного жилья в 2017 году. То есть официально сносу он подлежит в ближайшие пять лет, но не ранее 2023 года – впереди него в очереди жилье, включавшееся в список аварийного с 2012 года.

Между тем депутаты изо всех сил торопят городские власти, грозясь, если те не помогут, обратиться за помощью к губернатору Иркутской области Сергею Левченко и председателю Законодательного собрания региона Сергею Соколу. В мэрии поясняют, что менять очередность расселения чревато народными волнениями и нарушением федерального законодательства.

Депутаты продолжают настаивать, утверждая, что дело лишь в желании – а способ ускорить процесс найдется. В результате УКСу Иркутска поручено собрать экстренное совещание для проработки этого вопроса. Также принято решение пригласить на следующее обсуждение проблемы Сергея Сокола и представителя правительства региона.