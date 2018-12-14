Депутаты Думы Иркутска не поддерживают законопроект о передаче на областной уровень полномочий по формированию Генплана города

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Думы Иркутска дали оценку законодательной инициативе правительства Иркутской области по передаче на региональный уровень полномочий по управлению неразграниченной землей и по формированию Генерального плана Иркутска.

Свою позицию народные избранники выразили на публичном обсуждении под председательством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, сообщает пресс-служба думы.

В обсуждении также приняли участие лидеры городских сообществ, общественных некоммерческих объединений, жители города, архитекторы.

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев подчеркнул, что год назад депутаты Законодательного собрания Иркутской области единогласно одобрили предложение вернуть муниципалитету полномочия по управлению земельными участками с неразграниченной госсобственностью. Решение областного парламента вступит в силу 1 января 2019 года. Городом своевременно проведена подготовка к исполнению этих полномочий: внесены изменения в структуру комитета по управлению муниципальным имуществом, заложены необходимые средства в бюджет на 2019 год.

– Что касается инициативы по лишению Иркутска полномочий формировать собственный Генеральный план и правила землепользования и застройки: это однозначно нарушит баланс, которого мы уже добились. У нас существует определенный алгоритм работы над этими важнейшими для Иркутска документами, и он полностью отлажен. В ней принимает участие не только администрация, но и городское архитектурное сообщество, общественные организации, жители, эксперты. Эти документы рассматриваются думой Иркутска. Если предложенный законопроект будет принят, то будет нарушена система сдержек и противовесов. И распоряжаться землями будет единолично исполнительная власть региона. Мы больше не сможем оперативно принимать решения по строительству школ, детсадов, дорог и других значимых объектов. Требуется тщательное обсуждение этой инициативы, чтобы взвесить плюсы и минусы. Мы готовы к диалогу, так как у нас одна общая задача: развивать город, – сказал Евгений Стекачев.

Председателя поддержали депутаты Думы Иркутска Дмитрий Ружников, Антонина Корочкина, Алексей Распутин, Александр Квасов.