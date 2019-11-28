Депутаты иркутской думы намерены «поторговаться» с федеральными властями за недвижимость

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска отклонили проект решения о безвозмездной передаче имущества из муниципальной собственности в федеральную.

Соответствующее решение принято на заседании думы 28 ноября. Как пояснила заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Екатерина Козулина, речь идет о земельном участке под строящимся зданием суда. Сейчас он находится в безвозмездном пользовании Федерации. Сейчас Росимущество обратилось к городским властям с требованием о передаче им этого земельного участка в собственность. Екатерина Козулина пояснила, что муниципалитет по закону обязан выполнить это требование.

Однако депутаты припомнили, что на их запросы о передаче недвижимости федеральные власти предпочитают не реагировать. В частности, уже несколько лет не решается вопрос о передаче в муниципальную собственность согревшего здания по адресу Муравьева, 5 для его восстановления. Екатерина Козулина сообщила, что на запросы по этому объекту Росимущество отвечает вяло и нерегулярно. Однако на предложение депутатов «поторговаться» с федеральными властями пояснила, что это будет вне законодательных рамок.

Но в результате депутаты при голосовании предложение по передаче земли все же не поддержали.