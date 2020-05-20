Депутаты Заксобрание взяли на контроль ситуацию по строительству жилья в Тулуне и Тулунском районе

Тулун, Тулунский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Обращение депутата Законодательного собрания Дениса Шершнева по строительству жилья в Тулунском районе и Тулуне для граждан, пострадавших в результате наводнения 2019 года признано парламентским запросом. Такое решение депутаты приняли на прошедшей сессии областного парламента, сообщает пресс-служба ЗС.

Как отмечает парламентарий, службой заказчика, созданной распоряжением правительства Иркутской области, заключены контракты с подрядчиками на сумму более 1,16 млрд рублей, но на сегодняшний день работы ведутся со значительным отставанием от заявленных сроков.

– В Тулуне и Тулунском районе не передано ещё ни одного квадратного метра жилья, не выполнено в полном объёме технологическое присоединение к инженерным коммуникациям. Мне поступают многочисленные обращения по этому поводу от жителей, – рассказал Денис Шершнев.

В обращении к врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву депутат просит дать информацию о том, по каким критериям выбирались подрядчики, каким образом ведётся технический и строительный контроль, каким образом контролируется своевременность реализации этапов строительства и проводится претензионная работа с подрядчиками.

Парламентский запрос будет находиться на контроле комитета по собственности и экономической политике областного парламента.

Также на сессии члены фракции КПРФ инициировали принятие парламентского запроса к главе региона. Они хотели затребовать подробную информацию о доходах бюджета области в первом квартале 2020 года. Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев сообщил, что общую информацию по этому вопросу исполнительная власть готова предоставить в любой момент, а вот в разрезе по конкретным налогоплательщикам её дать невозможно – это закрытая коммерческая информация. Он заверил, что и налоговая служба в ее предоставлении им также откажет.

Председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова воззвала к голосу разума коллег, предлагая отказаться от запроса, поскольку, помимо того, что является коммерческой тайной, вся информация поступает в КСП региона и находится в открытом доступе. Однако глава фракции КПРФ Андрей Левченко продолжил настаивать на запросе, даже если им просто дадут официальный отказ в результате. Однако при голосовании коммунистам не удалось получить достаточной поддержки для признания подготовленного обращения парламентским запросом.