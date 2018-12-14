Депутаты Заксобрания Приангарья просят предусмотреть в бюджете деньги на реставрацию старинных церквей

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области намерены обратиться в региональное правительство с предложением предусмотреть в госпрограмме «Развитие культуры» на 2019-2024 годы финансовую поддержку мероприятий по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый реестр.

Об этом 13 декабря в рамках круглого стола сообщила председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова. На мероприятии обсудили вопросы сохранения объектов культурного наследия религиозного значения.

– Необходимо в 2019 году проработать механизмы оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия. Также необходимо проработать вопрос о целесообразности и возможности закрепления за сельскими поселениями этих вопросов, – добавила депутат.

По ее словам, сейчас в реестр входят 114 объектов религиозного значения. При этом большое значение имеет форма их собственности, потому что именно от этого строятся взаимоотношения в части сохранения этих объектов.

– Уже сейчас есть возможность финансировать эти объекты через субсидии. Для этого необходима соответствующая нормативная база, пошаговая инструкция для органов власти и собственников. Уже дано распоряжение о разработке подобной документации, – сообщила председатель комитета.

Все подобные объекты, нуждающиеся в восстановлении, – православные церкви. Сейчас в Иркутской области насчитывается почти 150 брошенных церквей. Есть соборы и в собственности муниципалитета либо епархии. Однако ни у тех, ни у других нет возможности собственными усилиями восстановить объекты. А запрос со стороны населения, тем временем, есть. Например, в селе Верхоленск (Качугский район) в сложной ситуации находится Воскресенский собор, воздвигнутый еще в начале прошлого века.

– Храм разрушается. Местные жители, конечно, не остаются в стороне, пытаются сохранить его своими усилиями. Но без помощи государства и должного финансирования сделать это невозможно. Сейчас церковь в процессе передачи в собственность епархии, – сообщила мэр Качугского района Татьяна Кириллова. – По некоторым данным, реставрация объекта вместе с разработкой ПСД оценивается в 50 миллионов рублей. Сумма неподъемная.

В Кривой Луке (Киренский район) стоят две церкви. Одна в деревянном исполнении 1852 года постройки, другая – каменная, возведена в 1905 году. Местным властям совместно со спонсорами удалось их сохранить. Там поменяли перекрытия, сделали крышу, поставили окна. Но это лишь временная мера. Как дальше обеспечивать сохранность объектов – большой вопрос.

Есть и положительные примеры. Так, в прошлом году саянская епархия выиграла президентский грант в 3 миллиона рублей на восстановление старинного храма в селе Большой Кашелак (Куйтунский район). Это памятник деревянного зодчества времен переселенческого периода столыпинской реформы. Однако этому предшествовала большая и кропотливая работа.

В некоторых церквях и вовсе сейчас расположены дома культуры. Таким образом, прежде чем начать их реставрацию, необходимо найти здание под клуб, и только после этого приступать к восстановительным работам.