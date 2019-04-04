Депутаты Заксобрания проведут мониторинг жилья для детей-сирот в городах и районах Иркутской области

Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению спикера Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола депутаты областного парламента проведут мониторинг жилья для сирот в своих избирательных округах.

Как пояснил председатель, на основе проведенного мониторинга жилого фонда, построенного в рамках программы по обеспечению детей-сирот жильем, контролирующие службы смогут организовать проверки его состояния в рамках своих полномочий, сообщает пресс-служба ЗС. В ближайшее время парламентарии намерены пообщаться с жильцами, осмотреть помещения, дома и прилегающую территорию. Поводом для проведения такой работы послужили многочисленные жалобы граждан, поступающие депутатам. Курировать ее будет комитет по социально-культурному законодательству областного парламента под председательством Ирины Синцовой.

– Мы уже посмотрели, в каких условиях вынуждены находиться жители нескольких домов в Шелехове, знаем, что ни один год борются за свое право жить в комфортных условиях и жильцы аналогичных домов в Ангарске, Кутулике, Малой Топке. Очевидно, что низкое качество такого жилья это уже системная и повсеместная для нашего региона проблема, а значит и подход к ее решению должен быть комплексным, – подчеркнул Сергей Сокол.

Низкий уровень финансирования и эффективности освоения бюджетных средств, отсутствие должного контроля со стороны профильного министерства, недостаток необходимых контрольных полномочий у органов местного самоуправления, нехватка надежных подрядных организаций в территориях или все вместе, являются, по словам Сергея Сокола, основными причинами сдачи некачественного жилья. Оно становится непригодным для проживания уже через пару лет. Он заметил, что требуется внесение изменений в том числе и на законодательном уровне.

– Необходимо переломить ситуацию и перестать допускать возможность формального подхода к этой категории социально незащищенных людей, – подытожил Сергей Сокол.

Одна из первых таких рабочих поездок запланирована у депутата Законодательного собрания Натальи Дикусаровой, которой поступили жалобы на жилье, построенное для детей-сирот в Тайшетском районе.