Депутаты Заксобрания: в Приангарье затягивается строительство ФАПов

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Приангарья затягивается. К такому выводу пришли областные парламентарии в ходе рабочей поездки в Иркутский район и Ангарский городской округ. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области под председательством спикера ЗС Сергея Сокола проконтролировали темпы строительства ФАПов, сообщает пресс-служба Заксобрания. Сергей Сокол подчеркнул, что в настоящее время далеко не в каждом населенном пункте Иркутской области есть ФАП. – Многие жители в принципе остались без медицинской помощи, – сказал спикер. – Сегодня для областных властей крайне важно обеспечить медицинскую помощь в шаговой доступности для каждого жителя региона, и для этого нам надо наращивать темпы строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Модульные ФАПы как раз призваны решить обозначенную проблему. Параллельно нужно увеличивать расходы на развитие областного здравоохранения и привлекать в сельскую местность квалифицированных врачей, фельдшеров и медсестер. Проблема со строительством фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутской области по-прежнему остра, поэтому находится на нашем контроле. Законодательное собрание неоднократно поднимало этот вопрос в прошлом году, парламентарии намерены и в дальнейшем уделять ей самое пристальное внимание. По информации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области установку и монтаж 16 модульных ФАПов планировалось закончить 30 декабря 2019 года. Однако, к примеру, модульный ФАП в деревне Бурдаковка Иркутского района начали строить только 29 декабря. Представитель подрядчика, коммерческий директор ООО «СК Строй» Андрей Локтин заявил, что объект будет закончен в ближайшие дни. Он также уточнил, что разрешение на вырубку зеленых насаждений было получено только 27 декабря 2019 года, деньги на первые три этапа – 30 декабря. Главный врач ЦРБ Иркутского района Анна Ушакова рассказала, что ввести в эксплуатацию помещение постараются в течение месяца. Парламентарии высказали опасение, что на получение всех разрешений и лицензий, закупку и установку оборудования уйдет не менее двух месяцев. Александр Гаськов подчеркнул, что в рамках федеральной программы, направленной на обеспечение доступности медицинской помощи в сельских территориях, еще в 2018 году были выделены средства на приобретение модульных ФАПов. Но поскольку деньги поступили уже в конце года, к конкурсным процедурам приступили в 2019. В результате, конкурсы на строительство были завершены только в октябре 2019 года. Аналогичная ситуация с ФАПом в деревне Зуй Ангарского городского округа. Как рассказала главный врач Ангарской городской больницы №1 Ирина Демко, к строительству приступили 25 декабря 2019 года. Средства на приобретение оснащения для ФАПа были доведены 27 декабря. Сейчас готовятся конкурсные процедуры на закупку более 40 наименований медицинского оборудования в соответствии со стандартами оказания мед помощи. К приему пациентов ФАП ориентировочно будет готов в конце первого квартала. При этом проблема нехватки ФАПов стоит очень остро. Глава администрации Ушаковского МО Виктор Галицков пояснил, что потребность в медицинском пункте в деревне Бурдаковка существует давно. В настоящий момент здесь постоянно проживают более 400 жителей, старый ФАП находится в деревянном помещении 50-х годов постройки и не соответствует СанПиНам. Одной из проблем Сергей Сокол назвал то, что муниципалитеты не наделены полномочиями для участия в процессе подготовки и контроля за строительством соцобьектов. Глава ЗС уверен, что обновленное правительство области пересмотрит эти подходы и совместно с депутатским корпусом будет найдено оптимальное решение этой задачи. – Муниципалитеты должны активно участвовать в этом процессе и понимать, что происходит, потому что потом им с этим всем разбираться, – подчеркнул спикер. Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров отметил, что муниципалитет не имеет полномочий влиять на темпы и качество строительства, поскольку не является стороной контракта. Тем не менее, как заверил мэр, администрация муниципального образования будет отслеживать сроки и качество выполнения работ. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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