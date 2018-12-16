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Недвижимость
17.12.2018

Для братчан из расселяемого ветхого жилья провели ярмарку недвижимости

Братск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Ярмарку недвижимости для жителей Братска, которым одобрена субсидия на приобретение жилья взамен аварийного, провели специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области совместно с муниципалитетом.

Заместитель министра строительства Иван Хомутинников напомнил, что уже 217 семей получили одобрение на предоставление единовременной выплаты для покупки жилья – дополнительный механизм расселения аварийного жилья реализуется в Братске по решению главы региона Сергея Левченко, на это выделено из областного бюджета 561 млн руб.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на ярмарке недвижимости для этих горожан собрали предложения квартир в разных районах Братска – от однокомнатных до трехкомнатных. Также были организованы консультации юристов, сотрудников министерств строительства и социальной защиты. По поручению главы Приангарья специалисты министерств расширенным составом ведут работу в Братске для того чтобы ускорить процесс расселения граждан из аварийного жилья.

Также 14 декабря 45 братских семей получили ключи от квартир в многоквартирных домах, которых строились по программе в северном городе.

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