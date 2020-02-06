Для ремонта школы в селе Знаменка Жигаловского района в 2020 году разработают ПСД

Жигаловский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Строительство и ремонт социальных объектов придаст дополнительный импульс развитию села Знаменка в Жигаловском районе. Об этом было заявлено 6 февраля во время рабочей поездки депутатов Законодательного собрания Иркутской области, сообщает пресс-служба регпарламента.

– Знаменка одно из немногих сел, которое продолжает жить, здесь растет рождаемость, и сегодня требуется поддержка региональных властей в строительстве и ремонте социальных объектов, – сказал мэр района Игорь Федоровский.

Один из проблемных объектов – Знаменский детский сад. Дошкольное учреждение посещают 32 ребёнка. В здании требуют замены кровля и полы, в группах провисли потолки, сгнила стена, смежная с котельной, проржавела система отопления. Схожая ситуация в местной средней школе, размещающейся в пяти зданиях. С момента ввода её в эксплуатацию, в помещениях проходили только текущие ремонты. Процент износа всех зданий составляет 100% и необходим капитальный ремонт. Кроме того, в школе нет спортивного зала.

– Подгнили венцы здания, изношены кровля и кровельные конструкции, необходимо усилить фундаменты, заменить полы, окна и двери, электропроводку, произвести монтаж пожарных емкостей согласно конструкции зданий, – рассказала директор школы Анна Баталова.

Она также сообщила, что в школе есть спутниковый интернет, на оплату которого из учебных расходов направляется почти семь тысяч рублей ежемесячно.

– В своем послании Президент страны подчеркнул, что в 2021 году все школы должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. Мы обязательно должны решить эту проблему, а также рассмотрим вопрос капитального ремонта школы или строительства нового здания, – сказал председатель Заксобрания Сергей Сокол.

По словам мэра района, ПСД на ремонт школы будет разработана уже в этом году за счет местного бюджета.

Особое значение для Знаменки имеет работа местного клуба «Юность». В его творческих коллективах занимаются около 350 человек разного возраста. Как рассказали парламентариям участницы вокального коллектива, на репетиции которого побывали депутаты, местный клуб является постоянным участником районных и областных мероприятий. Вокалистки попросили депутатов оказать содействие в ремонте клуба – нужен ремонт крыши, стен, системы отопления, полов и окон.

– Нам важно не просто знать о проблеме, но и своими глазами увидеть школу или клуб, пообщаться с жителями села, чтобы понять, насколько остро стоят вопросы, – подчеркнул Сергей Сокол. – Мы видим, люди хотят здесь жить, но им недоступно то, что является частью жизни современного человека: в поселке нет сотовой связи, отсутствуют аптека и спортивный зал. Очевидно, что подход к территории должен быть другой, тем более с учётом развития Ковыктинского месторождения и появления новых рабочих мест. Появление современных социальных объектов выведет Знаменку на новый уровень, позволит развиваться еще более динамично.

Глава парламента отметил, что все вопросы, озвученные в ходе посещения объектов в Знаменке, взяты депутатами в проработку и будут рассмотрены совместно с региональным правительством.