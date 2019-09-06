Для ветстанции Тулуна построят новое здание

Тулун, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Для Тулунской станции по борьбе с болезнями животных, пострадавшей во время наводнения, будет построено новое современное здание вне зоны затопления, сообщает пресс-служба губернатора.

– С учетом того, что ветстанция в Тулуне попала в зону затопления, мы будем смотреть куда ее перенести, построив новое более приспособленное для ветеринарных услуг здание. Ветеринарная служба и подобные ей ведомства имеют большое значение в период чрезвычайной ситуации. Ветстанции было дано поручение по отлову и содержанию животных, и только на территории Тулуна ветслужба отловила более 400 собак, – сказал глава региона Сергей Левченко.

Незадолго до ЧС в здании ветстанции был проведен ремонт. Водой затопило первый этаж, были уничтожены ветеринарные препараты и оборудование. Несмотря на это, как только вода ушла, сотрудники станции приступили к ликвидации последствий ЧС, очистки территории. На помощь к ним прибыли коллеги из других территории региона, а также военные ветврачи.

– Отголоски паводка ощущаем до сих пор, много восстановительных работ на станции. Но по-прежнему выполняем весь спектр услуг. Населению оказываем услуги на безвозмездной основе. Реагируем на звонки жителей по отлову бездомных животных, которых кормим, стерилизуем, строим дополнительные вольеры, – сказала начальник Тулунской СББЖ Юлия Кузнецова.

В настоящее время сотрудники Тулунской ветстанции занимаются отловом и содержанием бродячих собак. В помещении заканчивается ремонт, так как до переезда в новое здание деятельность ветеринарной службы Тулуна будет осуществляться на старом месте.