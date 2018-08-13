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13.08.2018

Для запуска в эксплуатацию детского сада в Ангарске необходимо 153 миллиона рублей

Ангарск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Работы по ремонту и вводу в эксплуатацию здания детского сада в 17 микрорайоне Ангарска обойдутся в 153 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, об этом было заявлено в ходе визита с парламентским контролем в АГО председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки. Здание изначально строилось в 90-х годах как типовой детский сад, но дошкольное учреждение здесь так и не открыли. Позже во время реконструкции была проведена частичная перепланировка, а сегодня здание и вовсе в заброшенном состоянии.

– Подобный пример есть в Усолье-Сибирском, где также нуждается в реконструкции бывшее здание детского сада, – сказал Сергей Брилка. – Ремонтные работы там начнутся уже в этом году. Здание детского сада в Ангарске также нужно восстанавливать, тем более, что необходимые заключения экспертиз уже получены.

Спикер особо подчеркнул, что исходя из задачи по созданию ясельных групп в дошкольных учреждениях, обозначенной в майском указе президента страны, и сроков исполнения указа, соответствующие изменения потребуется вносить в уже сформированный бюджет региона на ближайшие три года. В этих корректировках должен быть учтен и ангарский детсад.

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