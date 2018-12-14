Дмитрий Бердников: мы будем продолжать отстаивать права иркутян на всех уровнях

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Публичное обсуждение вопросов о передаче полномочий по земельным отношениям и градостроительству на региональный уровень прошло в администрации Иркутска под председательством мэра Дмитрия Бердникова. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на заседании присутствовали депутаты городской думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители Общественной палаты Иркутска, почетные граждане, лидеры городских сообществ, эксперты, жители города. С 1 января 2019 года Иркутску должны были быть возвращены полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Однако губернатором Сергеем Левченко внесен на рассмотрение Законодательного собрания проект «О внесении изменений в закон Иркутской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и правительством Иркутской области», согласно которому эти полномочия должны остаться у региональных властей до 2026 года. – С 2015 года мы добивались на всех уровнях, чтобы права по распоряжению неразграниченными землями были возвращены муниципалитету. Вопрос стоял остро. Жалобы поступали к нам от жителей микрорайонов Лесной и Славный, поселка Боково. По факту людям были выделены участки под строительство, но никто не задумывался, что для элементарного комфорта необходима инфраструктура, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Несмотря на то, что эти районы расположены в черте города, муниципалитет не имел права на этих территориях приводить в порядок дороги, заниматься строительством соцобъектов, делать даже простейшее благоустройство. Сейчас мы полностью готовы к исполнению этих полномочий: имеются все необходимые правовые механизмы и ресурсы. На едином портале независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов размещен официальный документ за подписью главы региона о внесении изменений в этот же закон, которые касаются перераспределений полномочий в сфере градостроительной деятельности, а именно по разработке и утверждению генерального плана и правил землепользования и застройки. – Попытки передать генплан региональным властям были в Екатеринбурге и Владивостоке. Опыт в этих городах оказался неудачным, – прокомментировал председатель правления ИРО ООО «Союз архитекторов России» Игорь Козак. – Столица Приангарья сегодня находится в лидерах и с точки зрения «Союза архитекторов России», и с точки зрения тех работ, которые проводятся в областном центре. Только в двух городах России – Иркутске и Севастополе – прошли конкурсы по разработке концепции пространственного развития. Город ведет понятную, открытую и целенаправленную политику в плане дальнейшей разработки генплана на основании этих материалов. По мнению кандидата биологических наук Виктора Кузеванова, последствия принятия такого закона могут быть самые печальные. Из-за бюрократических вопросов Иркутск минимум на год затормозит в развитии, а возможно, и шагнет на 10 лет назад. – Пострадают, в первую очередь, жители города. В новом генеральном плане защищены рекреационные территории вдоль рек Иркута и Ушаковки. Наконец, началась планомерная работа по очистке этих участков, находящихся в собственности или аренде, – подчеркнул Виктор Кузеванов. – Передел генплана может вернуть точечную застройку, с которой борется городская власть и общественники. По удар могут попасть озерно-болотный комплекс «Птичья гавань», парк Парижской коммуны, роща «Звездочка» и другие важные для города объекты. – В тишине кабинетов такие вопросы, как передача полномочий по разработке генплана, не обсуждаются, – подчеркнул почетный гражданин Иркутска, президент «Союза строителей Иркутской области» Юрий Шкуропат. – Иркутск развивается, и для подобных решений должны быть веские основания. Этот вопрос необходимо выносить на обсуждение общественности. Сегодня мнение Союза строителей – градостроительной политикой должен заниматься областной центр. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников планирует выступить на сессии Законодательного собрания Иркутской области, где будет рассмотрены поправки в закон. Кроме того, Общественная палата Иркутска подготовила открытое письмо мэру от общественников с просьбой защитить интересы иркутян, а также обращение к правительству Иркутской области и депутатам Законодательного собрания о сохранении за Иркутском полномочий по распоряжению неразграниченными землями, разработке генерального плана и ПЗЗ. – Непонятна позиция областного правительства. Никто из них не пришел, чтобы объяснить причины такой законодательной инициативы, – отметила депутат Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова. – Убеждена, что это чисто политический момент. Я присутствую здесь, чтобы выслушать позицию каждого, донести ее до депутатов Законодательного собрания. ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков администрация иркутска

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