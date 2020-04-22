Дмитрий Бердников рассказал о ситуации в пострадавших от паводка территориях Иркутской области

Тулун, Нижнеудинск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Тулун, Нижнеудинск и другие территории, пострадавшие от разрушительного паводка летом прошлого года, постепенно восстанавливаются. Однако предстоит еще огромный объем работ: строительство жилых домов и социальных объектов, дорог и дамб, урегулирование земельных вопросов и выплаты компенсаций за утраченное имущество и многое другое. О том, как решаются проблемы подтопленцев, Телеинформ поинтересовался у Дмитрия Бердникова, который с 17 марта в ранге исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области курирует эти вопросы. В частности, Дмитрий Бердников напомнил, что на комплекс восстановительных мероприятий Иркутской области выделяются серьезные средства (порядка 29 млрд рублей). Президентом страны поставлена задача возвести не только социальную инфраструктуру (школы, детсады, больницы, ФАПы), жилые дома, но и порядка 11 гидротехнических сооружений, которые нужно будет построить на реках в населенных пунктах, потенциально подверженных подтоплению. Серьезно стоит вопрос с компенсацией, переселением, реализацией тех мер социальной поддержки, которые предписаны государством. - Это серьезная, большая работа, - отмечает врио вице-губернатора. - Имеются пробелы и недоработки, возникшие на начальном этапе оказания помощи. Сегодня мы вынуждены догонять, приводить в соответствие с законодательством то, что было сделано тогда. Большая проблема заключается в том, что по постановлению правительства Иркутской области от 17.07.2019 №556-пп (первому документу, изданному после паводка, - прим.ред.) людям выдавались сертификаты на приобретение жилья, но не прекращалось право собственности на землю и имущество. Затем с 1 января 2020 года вышло новое постановление по представлению прокуратуры, по которому люди должны отказываться от ранее принадлежащих участков и домов, находящихся в потенциально опасной зоне. Это в настоящее время создает конфликт: одни оставили землю себе, другие отказались от права собственности. И сейчас все это должно быть урегулировано, поясняет Дмитрий Бердников. В числе первоочередных задач - строительство жилья в Тулуне и Нижнеудинске. - Строятся индивидуальные и многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы. Все это увязано в один большой перечень работ, который нужно реализовать до 2024 года. И в 2020 году по всем этим направлениям мы должны показать хорошие темпы. Экономическая ситуация в мире и в России очень серьезная, тем не менее, президент сохранил выделенные на восстановление объёмы средств. Ожидается, что летом Владимир Владимирович приедет к нам сюда, и никаких отговорок по поводу того, что тут кто-то чего-то не успевает, быть не может. Все должно двигаться вперёд, работать, - акцентирует Дмитрий Бердников. Вице-губернатор отмечает важность возведения гидротехнических сооружений. В этом году защитные сооружения начнут строить в Тулуне и Нижнеудинске, в селе Алыгджер Нижнеудинского района, в поселках Шелехово, Шиткино и Бирюса Тайшетского района. Также будет проведен капитальный ремонт берегоукрепления в поселке Соляная Тайшетского района. Начнутся работы уже в июне. Планируется расчистка и дноуглубление пострадавших русел рек. Всего программой предусмотрено строительство и восстановление 20 гидротехнических сооружений и еще 6 временных дамб. Помимо этого, ведется строительство инженерной защиты в селе Покровка Зиминского района, инженерных сооружений некапитального характера в селе Алыгджер, городах Нижнеудинск и Тулун. - Везде предстоит изъятие земельных участков, оформление земель и так далее – тоже довольно сложный процесс, - отмечает Дмитрий Бердников. - Параллельно будут решаться вопросы по строительству дорог и всей инфраструктуры в новых жилых микрорайонах. К слову, первый замгубернатора отмечает, что, вникнув в вопросы восстановления пострадавших территорий, выявил серьезную проблему на уровне взаимодействия различных уровней власти: - Изначально в Иркутской области была не совсем чётко отлажена система взаимодействия структур исполнительной власти региона (министерств) и мэров, а также иных участников процесса. То, что видно в первом приближении - это вечная попытка сбросить ответственность на муниципалитеты, а там не всегда есть должная юридическая составляющая, порой не хватает квалифицированных специалистов. Требуется отладить взаимодействие и с проектировщиками, коих в пострадавших регионах много из разных городов. Тем не менее, Дмитрий Бердников акцентирует: сейчас заниматься критикой предшественников – бессмысленно. Главное – двигаться вперед, исправляя ошибки. - Уже есть результаты. Мы «раскачали» ситуацию по микрорайону Березовая роща в Тулуне. Там пошло индивидуальное жилищное строительство, помогаем предпринимателям кредитоваться. Думаю, заселение начнется, как и планировалось, в мае. В Нижнеудинске активизируем работу по микрорайону Восточный. Сейчас самое главное – выстроить системность и возродить веру в людях. У людей должна быть надежда на улучшение жизни. - Мы побывали в самых отдаленных местах, - рассказывает первый замгубернатора. - Заехали в поселок Хор-Тагна в предгорьях Саян. У них мост сделали, хотят руслоуглубление провести. Так вот, каким-то образом этот населенный пункт вошел в число самых красивых деревень России. И это очень повлияло на настроения. Сейчас они думают, как развивать поселок дальше, строят планы по привлечению туристов. У людей появился смысл в жизни, глаза горят – и это здорово. Отвечая на вопрос о возможности повторения прошлогодних катастрофических паводков, Дмитрий Бердников акцентирует - по прогнозам метеорологов и по многолетним наблюдениям нынче ничего такого не ожидается. Больше тревожит ситуация с пожарами: - Вот это серьезная проблема, которой я, как замруководителя областной комиссии по ЧС, тоже занимаюсь. У нас огромное количество пострадавших после наводнения непригодных для жизни, брошенных домов и прочих построек. А деньги на их снос не были заложены. И вот они стоят, особенно в дальних поселках в Чунском, Тайшетском районах, и люди боятся, что это все станет источником возгораний. Таких домов сейчас очень много: более 4,5 тысяч. На их снос, вывоз, утилизацию нужно более полумиллиарда рублей. Пожароопасный сезон уже начался – так что решать этот вопрос нужно оперативно. 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